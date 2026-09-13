2026 yılının Ballon d'Or mücadelesi bu kez her zamankinden daha heyecanlı geliyor ve özellikle Lamine Yamal ile Kylian Mbappé arasında ortam erkenden kızışmaya başladı.

Barcelona'nın yıldızı Yamal, Movistar üzerinden yayınlanan El Mundo de Valdano programında, önümüzdeki cuma günü yayınlanacak bir röportajda konuştu ve bu kez Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğine inandığı oyuncu konusunda belki de daha net bir tavır sergiledi.

Sport gazetesi, Yamal'ın açıklamalarını yayınladı. Yamal şöyle dedi: "Ballon d'Or'u kime veririm? Açıkçası dünyada en iyi olan belki de sadece iki oyuncu olduğunu düşünüyorum, ama bu yıl onu ben hak ediyorum."

Şu sözlere de vurgu yaptı: "Bana göre en iyi iki oyuncu ben ve Kylian Mbappé'yiz ve maçları izleyen herkes bunu biliyor."

Kendi cephesinde Mbappé, birkaç gün önce şunları söylemişti: "Ballon d'Or'un farklı bir oyuncuyu ödüllendirmesi gerektiğine her zaman inandım. Elbette kolektif bir yön var ve bu önemli, çünkü futbol takım sporu. Ama bu bireysel bir ödül."

Mbappé, sezonundan bahsederken daha kesin bir dil kullanarak şöyle dedi: "Bu yıl farklı şeyler ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu yüzden de Ballon d'Or'u kazanabileceğimi görüyorum."

Yamal, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu da kazanmış olmanın avantajıyla donanmış durumda. Mbappé ise Dünya Kupası'nda gol patlaması yaşadı ve turnuvanın tarihi gol kralı oldu.

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