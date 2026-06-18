Yamal hazır... İspanyollar, Suudi yeşil “emniyet valfini” mercek altına alıyor

Suudi milli takımının yıldızlarından biri, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda “La Roja” ile oynanacak beklenen maç öncesinde, ABD’nin Austin kentindeki “Q2” stadyumunda gerçekleştirilen antrenmanlar sırasında İspanyol medyasının ilgi odağı oldu.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, resmi İspanyol televizyon kanalı "TVE" muhabirinin, ilk turda Uruguay ile oynanan maçın ardından son iki gün boyunca sadece toparlanma antrenmanlarıyla yetindiğine dair haberlerin çıkmasının ardından, Yeşiller'in kalecisi Muhammed Al-Oweis'in fiziksel durumu hakkında bilgi aldığını doğruladı.

İspanyolların bu ilgisi, Al-Owais’in Uruguay karşısında sergilediği dikkat çekici performansa doğal bir tepki olarak değerlendiriliyor. Al-Owais, 9 şutu kurtararak turnuvanın başlangıcından bu yana bir kalecinin kaydettiği en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.

İspanyol muhabir, Suudi gazetecilerin sorularına yanıt verirken, genç yıldızlar Lamine Yamal ve Nico Williams’ın maça ilk 11’de çıkmaya hazır olduğunu vurguladı ve bu iki oyuncunun olağanüstü hızları ve kanatlarda yaptıkları tehlikeli hareketlerle başa çıkmanın zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan ile İspanya arasındaki maç, önümüzdeki Pazar akşamı Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak ve maçı Brezilyalı hakem Rafael Klaus yönetecek.

Hatırlanacağı üzere, “Yeşiller” ilk turda Uruguay ile 1-1 berabere kalırken, İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı maç ise 0-0 berabere sonuçlanmıştı.