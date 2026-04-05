Yamal değil... Barcelona'nın Atlético Madrid maçlarında sahada olacak tek oyuncu

Geçen sezon Barcelona'daki görevine başladığından bu yana, Katalan ekibinin Alman teknik direktörü Hans Flick, Atlético Madrid ile 8 kez karşılaştı; bunlardan sonuncusu dün Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında oynanan maçtı.

Barcelona, Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçın son dakikalarında Atlético Madrid'i 2-1 mağlup ederek, 76 puanla La Liga'da liderliğini pekiştirdi ve ikinci sıradaki Real Madrid'e 7 puan fark attı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid ile oynayacağı iki maça hazırlanıyor. İlk maç önümüzdeki Çarşamba günü Camp Nou'da, rövanş maçı ise bir sonraki Salı günü oynanacak.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo", Flick'in son sekiz maçta farklı kadrolarla Atlético Madrid'e karşı çıktığını, ancak tek bir oyuncunun tüm maçlarda Barça forması giydiğini belirtti.

Gazete, bu oyuncunun genç savunma oyuncusu Pau Kubarsi olduğunu ve onun Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta da Barcelona'nın savunmasını yönetmesinin beklendiğini ekledi.

Gazete, Kondé, Balde ve Pedri'nin tüm maçlarda forma giyebileceğini, ancak sakatlıkların buna engel olduğunu, ayrıca Lamine Yamal'ın da sakatlık nedeniyle ilk maçta forma giyemediğini belirtti.

Geçen sezon, Kubarsi La Liga ve Copa del Rey maçlarında ilk 11'de yer aldı ve her zaman İñigo Martínez'in yanında oynadı.

Bu sezon da durum aynı; Kubarsi, lig ve kupa maçlarında ilk 11'de yer aldı; ancak üç kez Gerard Martin ile, bir kez de Eric Garcia ile birlikte sahaya çıktı.

Flick'in Barcelona'yı yönettiği son sekiz maçta, Katalan ekibi Madrid'e karşı 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, bir maç berabere sonuçlandı.

