Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe'nin 2026 Ballon d'Or ödülünü hak etmediğini vurguladı.

Matthäus, "Sky Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda, Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'nin bugün dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer aldığını belirtti; ancak eski efsanevi Alman oyuncu, bu prestijli ödülü kazanmaya en yakın adayın ikisinden biri olmadığını düşünüyor.

Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız, Barcelona'nın genç kanat oyuncusunun muazzam yeteneğini kabul ederek onu "istisnai" bir oyuncu olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, geçtiğimiz sezonun Lamine Yamal'ın gerçek sezonu olmadığını da ekledi.

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Matthäus'a göre İspanyol milli oyuncu, İspanya'nın başarılı Dünya Kupası serüveninde "birçoklarından biriydi" ve bu sezonun başında gösterdiği seviyeye istikrarlı bir şekilde ulaşamadı.

Yine de Alman efsane, Barcelona forvetinin ödülü kazanmak için güçlü bir şansı olduğuna inanıyor. Kupaların oylamada büyük bir ağırlığı olduğunu ve Lamine'nin bu konuda Mbappe'nin önüne geçtiğini düşünüyor.

Matthäus, Fransız forvetin, Ballon d'Or ödülünün kapsadığı dönemde ne Real Madrid ne de Fransa Milli Takımı ile herhangi bir kupa kazanamadığına dikkat çekti.

Ancak Matthäus'a favori oyuncusu sorulduğunda, Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane'i işaret etti: "İngiliz forvet inanılmaz istatistikler elde etti; Altın Ayakkabı ödülünü kazandı, Dünya Kupası'nda gol attı ve Şampiyonlar Ligi'nde belirleyici goller kaydetti."

Ayrıca Matthäus, Kane'in Bayern Münih ile kupalar kazandığını, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Dünya Kupası'nda yarı finale ulaştığını sözlerine ekledi.

Böylece Alman efsane, Lamine Yamal'ı Ballon d'Or yarışında Mbappe'nin bile önünde ayrıcalıklı bir konuma yerleştiriyor; ancak Harry Kane'in sezon boyunca sergilediği takımsal ve bireysel performansın onu bugün itibarıyla ödülün baş adayı yaptığını vurguluyor.