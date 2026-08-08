Yakın bir transfer: Bouaddi bir ayağını Manchester City'ye attı

Lille orta saha oyuncusu Faslı, bu yaz döneminde Manchester City'ye transfer olmaya yaklaştı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "Facebook" ağındaki hesabından şöyle yazdı: "Ayoub Bouaddi'nin Manchester City'ye transferine ilişkin görüşmeler son aşamalarına ulaştı, iki kulüp arasındaki anlaşma artık çok yakın."

Şunları ekledi: "Manchester City, Bouaddi konusunda Lille ile anlaşmaya varmaya yaklaşıyor; oyuncuyla ise kişisel şartlar hakkında görüşmeler sürüyor."

Manchester City'nin Bouaddi'ye olan ilgisi, oyuncunun henüz yalnızca 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kendini kabul ettirmesinin ardından geldi; bu da onu kıtanın çok sayıda büyük kulübünün radarına soktu.

Bouaddi, Manchester City içinde geleceğe yönelik önemli projelerden biri olarak görülüyor; özellikle İngiliz kulübünden ayrılıp İspanya Ligi'ne dönmesi güçlü bir ihtimal haline gelen İspanyol Rodri'nin ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte.

Lille, Avrupa'nın büyük kulüplerinden gördüğü yoğun ilgi karşısında genç yeteneğini elinde tutmanın zorluğunun bir süredir farkındaydı; ancak Manchester City rakiplerinin önüne geçmeyi ve ilgisini ileri düzeyde görüşmelere dönüştürmeyi başardı.

