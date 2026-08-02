Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, yeni takımının kadrosunu güçlendirmek için erkenden harekete geçti; ismi, devam eden yaz transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'un kanat oyuncusu Cezayirli milli futbolcu Anis Hadj Moussa ile anlaşma girişimiyle anıldı.

Jaissle, birkaç gün önce Al Ahli'den ayrılmış, yeni sözleşmesine ilişkin mali taleplerinin yönetim tarafından karşılanamaması nedeniyle istifasını sunmuş ve yolculuğunun bitmesine bir sezon kala ayrılık yönünde adım atmıştı.

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Medya mensubu Muhammed el-Bekiri'ye göre Jaissle, Al Ahli'yi çalıştırdığı dönemde daha önce transfer etmek istediği bir dizi oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor; ancak kulübün yürütme kurulu, Portekizli sportif direktör Pedro ile birlikte, o dönemde bu transferlerin tamamlanmasına karşı çıkmıştı.

El-Bekiri, Anis Hadj Moussa'nın Jaissle'nin birlikte çalışmak istediği isimlerin başında geldiğini belirtti; önümüzdeki dönemde görüşmelerin başarıya ulaşması hâlinde bu durum, Cezayirli kanat oyuncusunun Newcastle United kapısından İngiltere Premier Lig'e transferinin yolunu açabilir.

Anis Hadj Moussa, Avrupa'da yükselen en dikkat çekici Cezayirli yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor; Feyenoord'daki performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmesi, birden fazla kulübün ilgi odağı hâline gelmesini sağladı. Ardından Jaissle, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'deki deneyiminde uygulayamadığı teknik fikirleri hayata geçirmek amacıyla yeniden devreye girdi.