Yaisle sessizliğini bozdu: Al Ahly bana saygı göstermedi!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin eski teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, "Al Ahli"den beklenmedik ayrılığının ardından sessizliğini bozarak kulüp taraftarlarına dokunaklı bir mesaj gönderdi ve deneyimini sona erdirmeye iten gerçek nedenleri açıkladı. Jaissle, kararının parayla değil, sözleşme yenileme müzakereleri sırasında kendisine yönelik davranış biçimiyle ilgili olduğunu vurguladı.





Jaissle, yeni sözleşme konusunda kulüp yönetimiyle yürütülen müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunmuştu. Öte yandan bazı raporlar, yeni sezon başlamadan önce İngiliz kulübü Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmesine yaklaştığını belirtiyor.





Al Ahli'nin eski yürütme kurulu üyesi Abdulaziz El Ankari, ayrılığın ardından Alman teknik direktörle yaptığı ilk konuşmanın ayrıntılarını açıkladı ve Jaissle'ın kendisinden, herkesin gözünde tablonun net olması için mesajını kulüp taraftarlarına iletmesini istediğini belirtti.

El Ankari, Alman teknik direktörün sözlerini şöyle aktardı: "Al Ahli'yi yönetmeye devam etmeyi çok isterdim, çünkü bu benim projem. Ancak takdir ve saygı görmedim, taraftardan beni takdir etmelerini diliyorum." Bu sözler, teknik direktörün müzakerelerin sona ermesinin ardından hissettiği hayal kırıklığının boyutunu yansıtıyor.

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El Ankari ayrıca, Jaissle'ın ayrılığının maddi boyuttan kaynaklanmadığının altını çizdiğini, Newcastle United'da Al Ahli'de aldığından daha düşük bir maaş alacağını vurguladığını ekledi. Bu, krizin maddi karşılıkla değil, yenileme dosyasının yönetim biçimine ilişkin anlaşmazlıkla ilgili olduğuna dair net bir mesajdı.

Jaissle, kulüp tarihinin en başarılı sayfalarından birini yazdıktan sonra Al Ahli'den ayrılıyor. Takımı üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğuna taşıyan Alman teknik direktör, arkasında büyük bir miras ve "Al Ahli" taraftarıyla olağanüstü bir ilişki bırakıyor. Taraftar şimdi Alman teknik direktörün ayrılığının perde arkasına dair kulüp yönetiminden resmi bir açıklama bekliyor.