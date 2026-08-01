Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, teknik direktör Matthias Jaissle'nin ayrılığı nedeniyle taraftarların yaşadığı üzüntünün ortasında, rakibi Al Diriyah'ı geride bırakarak yeni bir hücum transferini bitirdi.

Basın haberleri, Jaissle'nin gelecek sezon Newcastle United'ı çalıştırmak üzere, önceki teknik direktör Eddie Howe'un yerine geçmek için önceki gün perşembe günü Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Suudi "Al Sharq Al Awsat" gazetesi, bugün cumartesi günü, Al Ahli'nin, eski Al Hilal forveti Suudi Abdullah Radif ile anlaşmayı bitirdiğini ve bu transferin devam eden yaz transfer döneminde yaptığı en son transfer olduğunu açıkladı.

Gazete, Radif'in Al Hilal ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından, bonservissiz olarak Al Ahli'ye katılacağını ve 4 yıl sürecek bir sözleşme imzalayacağını, sözleşmenin 2030 yılında sona ereceğini belirtti.

23 yaşındaki oyuncu daha önce Al Ahli ile ekibe katılma konusunda anlaşmıştı; ancak Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al Diriyah kulübü beklenmedik bir şekilde araya girmiş ve transferi kapmaya oldukça yaklaşmıştı.

Al Ahli, Al Diriyah'ın müdahalesini önlemeyi başararak Abdullah Radif'in hizmetlerini elde etti; transferin resmi açıklaması, idari işlemlerin tamamlanması ve resmi imzasının alınmasının ardından önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak.

Al Hilal, geçtiğimiz 7 Temmuz günü, Abdullah Radif'in, A takıma yükseltilmesinden 5 yıl sonra ekipten kesin olarak ayrıldığını açıklamıştı. Bu süre zarfında Al Taawoun, Al Shabab, Al Ettifaq ve Al Feiha kulüplerine kiralanmıştı.

Radif aslında Al Ittihad kulübü ile ekibe katılma konusunda anlaşmış, 3 sezon sürecek ve bu süre içinde her sezon 9 milyon olmak üzere toplam 27 milyon riyal alacağı bir sözleşme yapmıştı; ancak "Al Ameed", transferi tamamlamak için gerekli nakit likiditesinin bulunmaması nedeniyle geri çekilmişti.

Radif'in, İngiliz Ivan Toney ve Suudi Firas Al Buraikan'ın arkasında, Brezilyalı Ricardo Matias ile rekabet ederek Al Ahli'nin üçüncü forveti olması bekleniyor.

Böylece 23 yaşındaki oyuncu, Gambiyalı Aboubakar Sidy Kanté, Portekizli Francisco Trincao, Ermenistanlı Eduard Spertsyan ve Suudi Mishaal Al Mutairi ile Nayef Masoud'un ardından, Al Ahli'nin bu yaz transfer dönemindeki altıncı transferi olacak.

Genç Suudi forvetin son deneyiminin geçen sezonun ikinci yarısında Al Feiha kulübüyle olduğu, bu süre zarfında yalnızca 8 maçta forma giydiği, bu maçlarda hiç gol atmadığı, buna karşılık iki gol pası verdiği hatırlatılabilir.