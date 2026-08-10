Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot, yeni sezon için takımın hesaplarından çıkmasının ardından, eski teknik direktör Matthias Jaissle'nin tercihlerinden biri olmasına rağmen, mevcut yaz transfer döneminde "Al-Raki"den ayrılmaya yaklaştı.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesine göre, Al-Diriyah kulübü yönetimi, Al-Ahli yönetimiyle Millot'nun Roshn Ligi'ne yeni yükselen takıma yeni sezonun sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Millot, Jaissle'nin kendisiyle anlaşma yapma konusunda ısrar etmesinin ardından geçen sezonun başında Alman ekibi Stuttgart'tan Al-Ahli'ye katılmıştı. Alman teknik direktör, Fransız oyuncuyu takımın orta sahasına önemli bir katkı olarak görüyor ve teknik fikirlerini uygulayabilme kapasitesine güveniyordu.

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Ancak Jaissle'nin ayrılışı ve Al-Ahli orta sahasındaki rekabetin biçim değiştirmesi, Millot'nun şansının azalmasına katkıda bulundu; özellikle de kulüp yönetiminin takımı, teknik ekibin hesaplarında beklenen temel seçeneklerden biri hâline gelen seçkin orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan ile takviye etmek üzere harekete geçmesinin ardından.









Millot, Al-Ahli kadrosunda birden fazla seçeneğin bulunması nedeniyle mevkisi için güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Bu durum, yönetimi, oyuncunun yedek kulübesinde kalması yerine Al-Diriyah ile daha fazla oynama fırsatı elde etmesi için geçici olarak ayrılmasına onay vermeye yöneltti.

Al-Diriyah tecrübesinin, Fransız oyuncuya Roshn Ligi'nde kendini yeniden kanıtlama fırsatı vermesi bekleniyor. Al-Ahli ise kiralama yoluyla kadrosunu daha iyi yönetmeyi ve Millot'ya gelişimi için daha fazla alan tanımayı amaçlıyor; zira oyuncu hâlâ "Al-Raki" ile sözleşmeli durumda.