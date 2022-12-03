Xherdan Shaqiri; Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki rekoruna ortak oldu

İsviçreli oyuncu, futbolun en büyük süperstarlarının rekoruna göz dikti.

NE OLDU? Shaqiri, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan kaşısında attığı golle futbolun en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin başarısına ortak oldu.

Arnavut asıllı İsviçreli yıldız, attığı golle takımının galibiyet kazanmasına yardım ederken kendi adına da büyük bir önem kazanan mücadeleyi geride bıraktı.

Çünkü, attığı golle GOAT'ların elde ettiği mükemmel istatistiğe ulaştı.

🏆⚽ GOOLL! | Shaqiri yerden düzgün vurdu, İsviçre'yi öne geçirdi! pic.twitter.com/2RxyhTtu73 — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022

BÜYÜK RESİM: 2014 Dünya Kupası'nda Honduras'a ve 2018'de Sırbistan'a karşı İsviçre adına gol atan Shaqiri, yine Sırbistan'a kaydettiği golle Dünya Kupası'nın son üç organizasyonunda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

SHAQIRI İÇİN SIRADA NE VAR? İsviçre ve Shaqiri, Portekiz'e karşı oynayacakları son 16 turu maçını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.