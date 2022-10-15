Xhaka, Zinchenko'nun çok komik olduğunu ve Arsenal'in onun karakterinde oyunculara ihtiyacı olduğunu söyledi

Arsenal yıldızı Granit Xhaka, Zinchenko'nun takımda yarattığı pozitif etki hakkında konuştu.

Granit Xhaka, Zinchenko'nun Arsenal'e katılmasıyla birlikte takımda oluşan pozitif etki üzerine konuştu ve Ukraynalı meslektaşını övdü.

Xhaka, yeni takım arkadaşı hakkında: "Herkesin kendi karakteri ve kalitesi vardır. Zinchenko komik bir adam, onunla şakalaşabilirsiniz. Liverpool maçından önce bir toplantımız vardı ve sürekli konuştu, konuştu, konuştu... Arkamda oturduğu için 'ne zaman duracak' diye düşünüyordum."

"Sevimli bir adam ve çok açık. Takımımızda böyle bir adama ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Henüz bir sakatlıkla mücadele eden Ukraynalı yıldız, Liverpool karşısında oynabilecek formda değildi ancak Arsenal'e hızlıca alışıyor gibi görünüyor. Zinchenko, pazar günü Leeds United maçında sahada olmayı umuyor.

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