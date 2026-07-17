Eski Barcelona yıldızı ve teknik direktörü Xavi Hernández, eski genç oyuncusu Lamine Yamal’ı överek onu “İspanya kadrosunda belirleyici ve oyunun kurallarını değiştiren bir oyuncu” ve milli takımın sahip olduğu “bir nimet” olarak nitelendirdi. Xavi, bu açıklamaları önümüzdeki Pazar günü Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde İspanya Ulusal Radyosu’na verdiği röportajda yaptı.

Xavi, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, bu genç yeteneğin keşfedilme sürecini şöyle anlattı: "Lamine'yi 15 yaşındayken takip etmeye başlamıştık. O dönemde kulüp, bizi akademi (La Masia) yeteneklerine yatırım yapmaya zorlayan ciddi bir mali krizden geçiyordu. İlk andan itibaren Lamine’nin farklı bir şeyleri olduğunu gördük ve o andan itibaren onu A takıma yükselttik. Hazır olduğunu gördüğümüzde – ki bu ilk günden itibaren belliydi – onu ilk 11’de oynattık; Saha içindeki her şeyi anlıyor ve her zaman doğru kararı veriyor. O, İspanya’nın sahip olduğu bir nimet ve belirleyici bir oyuncu; dünyanın en iyi futbolcusu olmak için gerekli tüm niteliklere sahip.”

Xavi’nin övgüsü sadece Yamal ile sınırlı kalmadı, Katalan takımının genç oyuncularından oluşan diğer takım arkadaşlarını da kapsadı. Xavi şöyle ekledi: "Yamal bir dahi; İspanyol futbol tarihinde bu yaşta onun kadar belirleyici ve etkili bir oyuncu görülmemiştir. Ayrıca Pau Kubarsi’ye ve sergilediği muhteşem performansa da bakın. Fermin Lopez’in daha fazla süre almaması beni üzse de, bir de Pedri var; Barcelona ve milli takımda önümüzdeki 10 ya da 15 yıl boyunca sahalarda yer alacak olağanüstü bir nesille karşı karşıyayız. Barça’nın teknik direktörlüğünü üstlendiğimiz dönemde onların büyümesini ve gelişmesini izlediğimiz için onlarla çok gurur duyuyorum.”

“La Roja”nın turnuva performansı ve yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmesine ilişkin teknik değerlendirmesinde, 2010 Dünya Kupası şampiyonu şunları söyledi: “Bence Fransa maçı, İspanya’nın bu Dünya Kupası’ndaki en iyi maçıydı. Futbol sevgisine adanmış şiirsel bir eserdi; yıllardır bu kadar sağlam bir yapıya ve savunma ile hücum arasında bu kadar mükemmel bir dengeye sahip bir takım görmemiştim, özellikle de o aşamadaki en güçlü takım olan Fransa gibi bir rakip karşısında.”

Xavi, konuşmasını mevcut neslin Güney Afrika Dünya Kupası’ndaki tarihi başarıyı tekrarlayabileceğine dair büyük bir iyimserlik ifade ederek şu sözlerle tamamladı: “Şu anki durum mükemmel; teknik direktör ve oyuncular harika bir uyum sergiliyorlar. Bireysel egoların çatışmasından uzak, her düzeyde harika bir takım kurmayı başardılar; bu da bana 2010’da şampiyon olan İspanya milli takımımızı çok hatırlatıyor; bu nedenle tarihin tekerrür edeceğinden son derece umutluyum.”

İspanyol teknik direktör, Arjantin efsanesi ve finalde İspanya’nın rakibi olan takımın kaptanı Lionel Messi ile olan ilişkisine de değinerek şöyle konuştu: “Messi’yi her şeyden önce bir arkadaşım olarak görüyorum ve aramızda çok mükemmel bir kişisel ilişki var. Bunun dışında, onu kelimelerle tarif etmek imkansız; hatta ona her zaman şöyle diyorum: ‘Artık sana ne diyeceğimi bilemiyorum!’. Oynamaya devam edecek kadar alçakgönüllü birinin karşısında çaresiz kalıyoruz; Messi gerçek bir rekabet canavarı ve harika bir iş çıkardı, takımını ruhsal olarak muhteşem bir şekilde yönetti.”

Röportajın sonunda, Barcelona’nın eski teknik direktörü, bir milli takımı çalıştırma isteğini açıklayarak bir sürpriz yaptı ve şöyle dedi: “Bir milli takımı çalıştırmak, hem benim hem de ailem için çok uygun bir seçenek olacaktır; kulüplerde çalışmak, ailemle ve küçük çocuklarımla yeterince zaman geçirmeme izin vermez. Açıkça söylüyorum, böyle bir adım bana tam olarak uyar. Antrenörlük deneyimini yaşamak ve Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Afrika Kupası veya Asya Kupası gibi büyük turnuvalara katılmak konusunda büyük bir istek ve tutku duyuyorum.”