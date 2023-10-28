Xavi, Real Madrid maçına Guardiola'nın rekorunu egale etmek için çıkıyor

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Real Madrid ile oynayacakları El Clasico'da 2009'dan bu yana bir ilki gerçekleştirebilir.

Barcelona, Real Madrid'i konuk edecek

Xavi, Guardiola'nın rekorunu egale edebilir

Jude Bellingham da bir rekorun peşinde

NE OLDU? La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Real Madrid'i konuk ederken Xavi de kariyeri için özel bir maça çıkıyor. Katalan devinin ezeli rakibini yenmesi halinde Xavi, Pep Guardiola'dan (2009) bu yana Real Madrid'i konuk ettiği ilk iki La Liga maçını da kazanan ilk Barcelona teknik direktörü olacak.

BÜYÜK RESİM: Xavi'nin yanı sıra Real Madrid forması giyen Jude Bellingham da rekor peşinde. İngiliz oyuncu, 1992/93'ten bu yana La Liga, Şampiyonlar Ligi ve El Clasico'da çıktığı ilk maçında ağları havalandıran ilk Real Madrid oyuncusu olmayı hedefliyor.

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SIRADA NE VAR? 28 Ekim'de 10 haftada topladığı 24 puanla 3. sırada yer alan Barcelona, 10 haftada 25 puanı hanesine yazdıran ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı mücadele verecek.