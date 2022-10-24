Xavi, La Liga'nın daha az rekabetçi hale geldiği düşüncesini yalanladı ve 'aksine büyüdü' dedi

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Athletic'i 4-0 yendikleri maçın ardından La Liga'nın daha az rekabetçi hale geldiği fikrini yalanladı.

Barcelona, İspanya La Liga'nın 11. haftasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 3-0 öne geçtiği maçta 4-0 mağlup etti. Barça'da golleri Dembele, Sergi Roberto, Lewandowski ve Ferran Torres kaydetti.

Barcelona teknik direktörü Xavi, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada La Liga'nın artık daha az rekabetçi hale geldiği düşüncesini yalanladı ve tam aksine zorlaştığını söyledi.

Xavi,"Hayır, hayır. Tam tersine rekabet gücü çok arttı. Pek çok La Liga takımı seviyelerini yükseltti: Real Seociedad, Athletic, Villarreal, Sevilla, Atletico..." şeklinde konuştu.

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Barcelona ve Real Madrid, İspanya'da liderliklerini sürdürürken bu sezon bir kez daha şampiyonluk için savaşmaya hazır görünüyor.

Son şampiyon Real Madrid, Barça'nın üç puan önünde zirvede otururken, 11 maçın ardından henüz hiç yenilgi yaşamadı.

Atletico Madrid ise 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Barcelona için sırada ne var?

Barcelona, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak. Katalanlar grubun diğer maçında Inter'in Viktoria Plzen'i yenmesi durumunda elenecek.