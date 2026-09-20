Xavi, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk milli maç dönemine henüz başlamadı ancak ESPN’de Katalan çalıştırıcının bir tercihine şimdiden sert eleştiriler yöneltiliyor. Hans Kraay junior, milli takımın neredeyse tüm antrenmanlarının basına kapalı yapılmasına akıl sır erdiremediğini söylerken, bunu Goedemorgen Eredivisie programında çok büyük bir kaçırılmış fırsat olarak nitelendiriyor.

Xavi, ağustos ayında milli takım teknik direktörlüğüne getirildi ve ilk milli maç dönemi için 26 oyuncuyu kadroya çağırdı. Hollanda, önümüzdeki haftalarda Uluslar Ligi’nde dört maça çıkacak.

Kraay, tam da bu dönemde İspanyol teknik adamın nasıl çalıştığını yakından görmek istediğini belirtti. "Nasıl bir teknik direktör olduğunu, nasıl antrenman yaptırdığını ve ne çalıştırdığını kimse bilmiyor. Sürekli oyunun içinde olan biri mi, yoksa bir oyuncunun omzuna kolunu atan bir teknik direktör mü? Bilmiyoruz."

Kraay’a göre önümüzdeki iki haftada programda on üç antrenman var, ancak bunların hiçbiri tamamen erişime açık değil. "Ya kapalı, ya kapalı ya da sadece on beş dakika izlemenize izin veriliyor. Bunu gerçekten inanılmaz buluyorum" diyerek ESPN yorumcusu sert çıktı.

"On üç antrenmanın hepsinde, bunların birkaçında sadece on beş dakika açıksa, gördüğünüz şey bir ısınma, bir rondo ve belki bir ebe oyunu oluyor. Sonrasında ellerini arkasında bağlamış bir milli takım teknik direktörü görüyorsunuz."

Kraay, KNVB’nin bununla yalnızca medyayı değil, asıl taraftarları mağdur ettiğini düşünüyor. "Bence bu, KNVB adına çok büyük bir kaçırılmış fırsat. Özellikle de çocuklarıyla birlikte Hollanda Milli Takımı’na gelen ebeveynler için. On, on bir ya da on iki yaşındaki bir futbolcu adayı olarak Hollanda formanla gelip tüm favori kahramanlarını ve yeni milli takım teknik direktörünü izleyememenin inanılmaz bir kaçırılmış fırsat olduğunu düşünüyorum."

Sjoerd Mossou da Kraay’ın eleştirilerine büyük ölçüde katılıyor ve Hollanda Milli Takımı’nın ona göre bir kulüpten farklı bir konumda olduğuna dikkat çekiyor. "Kulüplerde her şeyin kapalı olması uzun yıllardır bir trend ama Hollanda Milli Takımı söz konusu olduğunda durum yine de farklı. Ülkeyi temsil ediyorsunuz ve aslında o ülkenin bir parçasısınız. Bu yüzden bu antrenmanlar ara sıra açık olmalı" değerlendirmesinde bulundu gazeteci.