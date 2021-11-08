Xavi ile birlikte Pep Guardiola da Camp Nou'ya döndü

Pep Guardiola, Camp Nou'a teknik direktör olarak ilk adımını atan Xavi Hernandez'i yalnız bırakmadı.

Ronald Koeman ile yol ayrımına giden Barcelona teknik direktörlük görevi için kulüp efsanesi Xavi Hernandez ile anlaştı.

Katar ekibi Al-Sadd'dan ayrılarak Barça'nın başına geçen İspanyol antrenör için Camp Nou'da imza töreni düzenlendi.

Pep Guardiola ne yaptı?

Katalan devine geri dönen Xavi, Barcelona'nın evinde 10 binin üzerinde taraftarı selamladı ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kulüp efsanesinin imza töreninde sürpriz bir isim de vardı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, eski takım arkadaşı ve eski öğrencisi Xavi'yi yalnız bırakmadı. Guardiola, Camp Nou'da imza töreni öncesi kulüp başkanı Joan Laporta ile de görüntülendi.

Pep Guardiola ile Xavi'nin ilişkisi

Pep Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Xavi takımın kilit isimlerinden biriydi.

Guardiola yönetiminde altın dönemini geçiren Barça birçok kupa kazanarak sayısız başarıya imza attı.

Xavi ne söyledi?

İmza töreninde konuşan Xavi kulüpte yüksek seviye sorumlulukla çalışacağını söyledi:

"Bu bir rüyanın gerçekleşmesi... 2015'te hayalim geri dönmekti ve geri dönüyorum. Maksimum sorumluluk ve maksimum istekle..."

"Çok çalışmamız gerekiyor. Hemen işe başlamak istiyorum. Barça'nın evim olduğunu hissediyorum ama ne kadar büyük bir sorumluluğum olduğunun da farkındayım. Zor bir zamanda geldim fakat hazırım"

"DNA'm değişmedi. Topa sahip olan, şans yaratan, yoğun tempolu bir Barça... Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor. Kulübü tanımak bir avantaj. Hepimiz aynı yönde mücadele etmeliyiz. Barça'nın bir kez daha şampiyonluklar peşinde koşması için hep birlikte olmalıyız"

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