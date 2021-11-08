Ronaldo ve Fernandes rahatsız: Solskjaer görevden alınıyor

Manchester United'da Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes takımın aldığı yönden hiç memnun değil.

Yeni sezona Jadon Sancho ve Raphael Varane transferleriyle başlayan Kırmızı Şeytanlar sürpriz bir hamleyle Cristiano Ronaldo'yu da kadroya kazandırdı.

Manchester United taraftarları Old Trafford'da 'Düşler Tiyatrosu'nun büyüsüne tam kapılırken İngiliz ekibi kötü sonuçlara mahkum oldu.

Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, Premier Lig'de oynadıkları son 6 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alırken son olarak Manchester derbisinde City'ye 2-0 mağlup oldular.

Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'i istemiyor mu?

Manchester United lider Chelsea'nin 9 puan gerisinde kalırken Norveçli menajer için de tehlike çanları çalıyor.

DailyMail'in haberine göre; Cristiano Ronaldo kulüpteki standartların düşüşünde bir şok yaşadı. Hayal kırıklığına uğrayan Portekizli yıldız kulübün aldığı yönden memnun değil.

Ayrıca Bruno Fernandes de dahil olmak üzere oyuncular yeterli yönlendirme almadıklarına inanıyorlar.

Liverpool ve Manchester City'ye karşı alınan mağlubiyetler kulüpte işleri değiştirdi ve ManU menajer defterini yeniden açtı.

Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer ile yol ayrımını artık ciddi bir şekilde düşünüyorlar.

Öte yandan The Guardian ise tüm baskılara rağmen Ole Gunnar Solskjaer'in 20 Kasım'da oynanacak Watford maçında takımın başında olacağını söylüyor.

Manchester United'ın Old Trafford sıkıntısı devam ediyor

Manchester United son 14 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

Kırmızı Şeytanlar, Eylül 1970 - Şubat 1971'den sonra ilk kez bu doğrultuda kötü bir seri yaşadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, 21 karşılaşmada da kalede gol gördükleri 1958-59 sezonuna sadece altı maç uzaktalar.

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Manchester United, 2021/22 sezonunda City'ye karşı önemli bir maçı daha kaybetti.

Kırmızı Şeytanlar, 20 Kasım'da Watford'a konuk olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde ise 23 Kasım'da Villarreal'e misafir gidecekler.

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