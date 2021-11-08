Frank Lampard, Ozan Kabak'ı çalıştıracak

Daniel Farke ile yol ayrımına giden Norwich City menajer görüşmelerini hızlandırdı.

Premier Lig'de sezona oldukça kötü başlayan İngiliz ekibi, 11 haftada ilk galibiyetini hafta sonu Brentford karşısında alabildi.

Milli araya lig tablosunun en alt sırasında giden Norwich City'de Daniel Farke'nin görevine son verilmesinin ardından yeni isimlerle görüşmeler başladı.

Frank Lampard, Norwich City'nin yeni menajeri mi oluyor?

Football Insider'ın haberine göre; İngiliz ekibinin Daniel Farke'nin ardından bir numaralı menajer adayı Frank Lampard.

Premier Lig'e dönmek isteyen 43 yaşındaki menajer ile görüşmeler hızlandı. Frank Lampard da kulübü çalıştırmaya olumlu bakıyor.

Norwich City başka hangi isimlerle görüşüyor?

Ozan Kabak'ın formasını terlettiği kulüp Frank Lampard'ın yanı sıra Lucian Favre ve John Terry ile görüşüyor.

Ayrıca Newcastle United'ın el değiştirmesinin ardından görevden alınan Steve Bruce da temas kurulan isimler arasında.

Ancak Frank Lampard bu isimlere göre İngiliz ekibi için bir adım önde.

Frank Lampard hangi takımları çalıştırdı?

İngiliz menajer, Chelsea'de altyapı antrenörlüğü yapmasının ardından 2018'de Derby'yi devralmıştı.

Championship ekibini 1 sezon çalıştıran Lampard, 2019'da Chelsea'nin başına geçti ancak futbolculuk yıllarında fırtınalar estirdiği kulüpte menajer olarak başarılı olamadı.

Chelsea geçen sezon Ocak ayında Lampard'ın görevine son verirken Thomas Tuchel ile anlaştı. Tuchel ise sezon sonunda Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi kupasını getirdi.

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