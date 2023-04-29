İspanyol hoca Xavi Hernandez'in, Lionel Messi'den daha önemli konuları var.

NE OLDU? Katalan devi, 2021 yılında bonservissiz olarak Paris Saint-Germain'e katılan efsane oyuncuları Messi'yi yeniden Barcelona'ya getirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de kulübün gelecek sezon Arjantinli yıldızı transfer etmek için La Liga'nın patronlarıyla görüştüğünü doğruladı.

Ancak, İspanyol hoca Lionel Messi'den daha önemli konularının olduğunun da altını çiziyor.

NE DEDİLER: Xavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet Barcelona ile La Liga ile görüştü, ancak sadece Messi'nin olası gelişi için değil.

"Önümüzdeki yıl kadroyu geliştirmek için çalışıyoruz ve daha önemli konularımız var. Bizim için asıl önemli konu; bu sene kazanmak istediğimiz şampiyonluk...

"Yarın önemli bir maçımız var ve bu önemli bir konu. Messi konusu, Mateu Alemany'nin ilgilenmesi gereken bir konu ve bizi bilgilendiriyor.

"Teoride her şey yolunda gidiyor. Sonunda, neler olup biteceğini hep birlikte göreceğiz. Olur mu, olmaz mı? Şimdilik bunu konuşmak için erken.

"Betis ile oynayacağımız maça ve La Liga'yı kazanmaya odaklandık, bu bize çok istikrar sağlayacak. Olası transferler hakkında da konuşacağız" dedi.

BÜYÜK RESİM: Xavi, Messi'nin dönüşü için kulübün şu anda çalıştığını doğrulasa da tüm dikkatini şampiyonluğa vermiş durumda...

Kulübün hafta ortasında Rayo Vallecano karşısında aldığı şok yenilgiye rağmen, Barcelona şu anda 11 puan farkla La Liga'nın zirvesinde bulunuyor.

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