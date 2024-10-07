Xavi, Fenerbahçe maçına Manchester United hocası olarak çıkıyor

Barcelona'nın eski hocası Xavi, Fenerbahçe maçına Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak çıkabilir.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez'i getirmek için geri sayıma geçti.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Erik ten Han önderliğinde sezona kötü başlayan Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayıracak.

İkna etmeye çalışıyorlar

İngiliz devinin, Xavi’yi ikna etmek için ona kaliteli bir transfer teklif etmeye hazır oldukları belirtildi.

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Xavi'yi ikna etmek için Barcelona’da çalıştığı dönemde oldukça beğendiği bir isim olan 21 yaşındaki Fermin Lopez'e teklif yapılacağı öne sürüldü.

Xavi, Barcelona'da neler yaptı?

Katalan ekibinin başında toplam 143 maça çıkan İspanyol teknik adam, 2.07 maç başı puan ortalaması toplamıştı.

İngiltere Premier League'de 7 maça çıkan Manchester United; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak yalnızca 8 puan toplayabildi.