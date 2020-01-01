Xavi: Dünyanın en iyi orta sahası De Bruyne

Al-Sadd'ın teknik direktörü ve eski futbolcu Xavi Hernandez, dünyanın en iyi orta saha oyuncusunun Kevin De Bruyne olduğunu söyledi.

'nın efsane isimlerinden ve şu anda Al-Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, 'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'ü mevkisinin en iyisi olarak gösterdi.

40 yaşındaki teknik direktör, Qatar Airways'e verdiği röportajında 29 yaşındaki futbolcunun üst düzey bir seviyede olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Kevin de Bruyne bana göre bambaşka bir seviyede, acımasız bir futbolcu. Fark yaratabiliyor. De Bruyne, dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ve yaşı da hala genç sayılır."

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Futbolculuğunda beraber çalıştığı Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan da övgüyle söz eden Xavi, "Pep, dünyanın en iyi teknik direktörü. Bu spora bir yön verdi. Futbola aktardığı şey ve liderlik yeteneği için çok iyi. Ayrıca ikna kabiliyeti de çok yüksek" dedi.