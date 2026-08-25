Xavi, Suudi Arabistan’da forma giyen Hollandalı oyuncular hakkında son derece net bir görüşe sahip. Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü, selefi Ronald Koeman’ın aksine, Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki oyuncuların gayet normal şekilde milli takıma çağrılmasını ihtimal dışı bırakmıyor.

Koeman, milli takım teknik direktörü olduğu dönemde bu konuda netti: Suudi Arabistan’da oynayan futbolcular, prensipte Hollanda Milli Takımı için kapanmış bir dosyaydı. Xavi ise bu konuda tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor; Turuncular’ın teknik direktörü olarak çıktığı ilk basın toplantısında da bu açıkça görüldü.

“Evet, neden olmasın?” diyen Xavi, Suudi Arabistan’da oynayan milli futbolcuların seçilip seçilemeyeceği sorusuna son derece net yanıt verdi. Ardından Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki seviye ve hırsın çok daha düşük olduğu dile getirilince, Xavi sert karşılık verdi. “O ligi takip ediyor musun?” diye çıkıştı.

“Eğer takip ediyorsan, onun iyi bir lig olduğunu bilirsin. Eredivisie’den daha iyi mi? O ligi de ilgiyle takip ediyoruz. O da iyi bir lig, dolayısıyla belki Suudi Arabistan’dan, Eredivisie’den, Premier League’den, LaLiga’dan oyuncular seçeriz...”

“Evet, ligleri umursamıyorum, oyuncuların seviyesini önemsiyorum. Benim için en önemlisi bu” diyerek görüşünü net biçimde ortaya koydu.

Bu, başta Tijjani Reijnders ve Crysencio Summerville olmak üzere bazı isimler için son derece iyi haber. İki oyuncu da son Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı’nda önemli rol oynamış, ardından sırasıyla Al Qadsiah ve Al Hilal’e transfer olmayı tercih etmişti.

Xavi’nin bu yaklaşımı, Steven Bergwijn için de yeni bir fırsat anlamına gelebilir. Ittihad Club’ın hücum oyuncusu, Koeman döneminde tamamen göz ardı edilmişti ancak pazartesi akşamı attığı kusursuz hat-trick ile güçlü bir mesaj verdi.