Barcelona teknik direktörü Xavi, Real Madrid'in her maçta iyi oynamak için kendileriyle aynı baskıya sahip olmadığını söyledi.

Madrid, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağında etkili olmayan bir performansa rağmen bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Carlo Ancelotti'nin takımı 3-0 geriye düştü ve 10 dakika kala Rodrygo'nun golü maçı uzatmaya götürdü. Ardından Karim Benzema 5-4'lük bir toplam skoru belirleyen golü attı.

Ne söylendi?

Xavi, efsanevi eski oyuncu ve teknik direktör Johan Cruyff'un koyduğu ilkelere bağlı kaldıkları için kötü oynarken kazanmanın kendi tarafında bir lüks olmadığını söylüyor.

Xavi düzenlediği basın toplantısında, "Barcelona'da takımın geçmişine bakıyoruz. Cruyff geldiğinde iyi oynamak için belirli ilkeler kurdu."

"İyi oynayarak kazanın. Biz Katalanlar böyleyiz. Biz böyle yaşıyoruz.

"Madrid'de durum nasıl bilmiyorum. Madrid'in muhteşem bir rekabet geni var ama Barca başka bir hikaye."

"Burası Barca. Kazanmak ve iyi oynamak bizim sorumluluğumuz. 1-0 ve 90. dakikada kazanmamız bizim için buna değmez. Biz Barca'yız.

"Yaptığımız her şey mükemmel olmakla ilgili. Karşılaştırma yok. Barca en zor ve talepkar kulüp.

"İyi oynayarak kazanma zorunluluğumuz var. Futbolda zor olan şey bu. İşte bu yüzden dünyanın en zor kulübü."

Xavi, Barcelona'da kazanan bir zihniyet istiyor

Xavi'nin teknik direktör olarak atanmasından bu yana Katalan ekibi, hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçtan sonra toparlandı.

Şu anda tüm kulvarlarda 15 maçlık bir yenilmezlik serisindeler ve Perşembe günü Almanya'da Eintracht Frankfurt'u yenerlerse Avrupa Ligi yarı finallerinde yer ayırtabilirler.

Eski orta saha oyuncusu, oyuncularına her gün kazanma zihniyetlerini göstermeleri ve bu sezon Avrupa kupasını talep etmeleri için meydan okudu.

"Bir şeyleri iyileştirdik, ancak henüz hiçbir şey başarılmadı" dedi.

"İyi bir dinamik içinde olduğumuz doğru, ancak gelişmeli ve daha iyi rekabet etmeliyiz.

"Kazanma zihniyeti futbolcularda var. Belki biraz uyuyakalmıştı ama Barca'da bunu gün be gün göstermek gerekiyor. Çünkü her maç bir sınavdır.

"Heyecanlanmalıyız ve kulübün sahip olmadığı tek şampiyonluk olan Avrupa Ligi'ni kazanmak için heyecanlanmalıyız."

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