Maurits Kjaergaard: Kaka'dan ilham alarak Salzburg'da parlayan genç

Red Bull Salzburg'un Avrupa futbolunda kendilerini bilinmeyen bir takım görebileceği günler geride kaldı. Avusturya şampiyonu son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde gösterişli performanslarla sahneye çıktı.

Ve sadece gösterdikleri perfomansla heyecan verici olmakla kalmadılar. Ayrıca kadrolarında bulundurdukları genç futbolcularla merak uyandıran bir takım yarattılar.

Erling Haaland, Hwang Hee-chan, Dominik Szoboszlai ve Patson Daka ilk akla gelen isimler arasında yer alıyor. Mevcut kadroda ise Karim Adeyemi ve Brenden Aaronson gibi oyuncular Avrupa devlerinin peşinde olduğu potansiyeller.

Yine de, Salzburg'daki pek çok olağanüstü yetenekle, bazı istisnai gençlerin gölgede kalması kaçınılmaz.

Avusturya ekibinin şimdiye kadarki en iyi Şampiyonlar Ligi sezonu Mart ayında Bayern Münih'e 7-1'lik mağlubiyetle sona ererken, bir golcü için ayrı bir anlam ifade ediyordu.

O gece müthiş bir teselli golü atan 18 yaşındaki Maurits Kjaergaard, bu sezon NXGN 2022 galibi Jude Bellingham'ın ardından en genç ikinci golcü oldu.

Allianz Arena'daki gol, Danimarkalı orta saha oyuncusu için birkaç güzel ayın doruk noktasıydı.

Yılın başından bu yana Kjaergaard, Salzburg'un 11'ine girmeye başladı.

Kjaergaard'ın eski kulübü Lyngby'de çalıştıran Jonathan Hartmann, GOAL'e “İlk fark ettiğim şey teknik yetenekleriydi” dedi.

"Topa olağanüstü bir dokunuşu vardı, hızlı dönüp kaçıyordu ve takım arkadaşlarının koşularını buluyordu. Belirleyici paslar için olağanüstü bir vizyona sahipti.

"A takımla ilk antrenman yaptığı zamanı hatırlıyorum. O zamanlar 15 yaşındaydı ve ilk antrenmanda takımda çok daha kıdemli bir oyuncuya bacak arası attı. Herkes çıldırdı.

"O kadar genç olmasına rağmen sahip olduğu ham yeteneğini görebiliyordunuz."

2019'da Lyngby'den Salzburg'a 2.6 milyon Euro'ya katılan Kjaergaard, bu teknik özellikleri sergilemeye başladı. Salzburg'un ikinci kademe takımı FC Lifering için yedi gol attı ve 14 asist yaptı.

Bu, Salzburg teknik direktörü Matthias Jaissle'ın güvenini kazanmasına yardımcı oldu.

Kjaergaard'ın sarı saçları ve kendine güvenen adımları rakip sahaya hızla koşarken göze çarpıyor. İlk 20 üst düzey maçında sekiz doğrudan gol katkısı verdi.

Kjaergaard, GOAL'a şöyle diyor: "Liefering'de oynamak gerçekten iyi bir konsept. Bu kadar genç yaşta, her hafta profesyonel bir ligde oynayabilirseniz bu mükemmeldir.

"Tekniği ve vizyonu iyi olan hızlı bir oyuncuyum. Kaka'ya hayrandım, oynama şekli, topu kontrol etme şekli bana ilham verdi, O kadar çok numarası yoktu, ama hızlı koşup bunu şut çekmesiyle birleştirirdi. Oynama şeklinden gerçekten keyif aldım."

Kjaergaard, kendi oyununa zaten Kaka'nın tarzını yansıtıyor. Öte yandan genç Kevin De Bruyne de diyebiliriz çünkü rakibi dışarı çekiyor ve diğer alanlarda forvetlere fırsatlar yaratıyor.

Hem göze hoş gelen, hem de yanından geçerken rakiplerini çaresiz bırakabilen top sürme stiline sahip.

Bununla birlikte, en iyi oyuncuların gösterdiği gibi, birini tam hızda geçmek bir şeydir. Ancak Kjaergaard'ın sağlam asist rakamlarının gösterdiği gibi, sonrasında doğru pası seçmek için soğukkanlılığa sahip olmak başka bir şeydir.

Tek başına teknik elbette başarıya eşit değil, ancak Hartmann eski öğrencisine inanıyor.

"Her zaman olağanüstü bir iş ahlakına sahipti. Onu doğuştan yetenekli bir oyuncu olarak görüyorum ama aynı zamanda çok zeki bir genç adam olarak görüyorum - ikincisi daha da önemli.

"Red Bull Salzburg'a transfer olması zekasının kanıtıydı. Eminim daha ünlü bir kulübe gidebilirdi ama onları bir oyuncu olarak gelişmek için mükemmel bir yer olarak gördü."

Kjaergaard'ın Salzburg'daki gelişimi tartışılmaz. Lyngby'nin genç takımından Şampiyonlar Ligi'ne yükselişi üç sezondan kısa bir sürede gerçekleşti.

2021'de Salzburg, onu 2024 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye bağladı, ancak bu, son söylentilere inanılırsa, başta Juventus ve Bologna olmak üzere Serie A'nın ilgisini engellemedi.

Ancak şimdilik Kjaergaard, Salzburg'daki durumundan memnun görünüyor.

"Buraya gelirken harika hissettim. Gelişimimi düşünüyordum” diye açıklıyor. “Öğrenmem gereken şeyler, Salzburg'un oyun tarzlarında odaklandığı şeylerdi; rakiplere yüksek hızlı koşular yapmak, ikili mücadele kazanmak, pres yapmak, her gün bu yüksek tempoya alışmak ve adım adım daha iyi olmaya çalışmak.

"Salzburg'un güçlü yönleri benim zayıf yönlerimdi. Bunları öğrenebilirsem daha iyi bir oyuncu olacağım."

Kulübün genç oyuncuları yetiştirme konusundaki sicili göz önüne alındığında Salzburg, Kjaergaard gibi bir gencin bir süre daha kalması için mükemmel bir yer gibi görünüyor.

"Oynamaya başladığımda sadece eğleniyordum," diye bitiriyor ve ekliyor: "Şu anda hala eğleniyorum. Buradaki takım arkadaşlarımın özel yetenekleri var ve onları her gün izlemekten keyif alıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, eğlenmeye devam edeceğim ve ne olacağını göreceğiz."

Tekniği, gelişme isteği ve çok yönlü pozitifliği, genç Danimarkalıyı elit kulüplere kısa süre içinde gidebileceği anlamına geliyor.