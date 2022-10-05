Xavi: 'Bu adaletsizlik' : Barcelona, Inter maçının VAR hakemi hakkında UEFA'ya resmi şikayette bulunacak

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Inter Barcelona'yı 1-0 yendi. Xavi, VAR kararları hakkında sinirli bir açıklama yaptı.

Pedri'nin golü, Pedri'den önce Fati elle oynadığı gerekçesiyle VAR incelemesinden sonra iptal edildi.

Barcelona'nın penaltı beklediği bir pozisyon VAR incelemesinin ardından verilmedi.

Xavi, bunun adaletsizlik olduğunu söyledi.

Barça, Inter maçının VAR hakeminin bir daha Barcelona maçında görev almaması için UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

NELER OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Inter, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Inter, karşılaşmayı milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 45+2'de bulduğu golle 1-0 kazandı. Barcelona'nın Pedri ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından Pedri'den önce Fati elle oynadığı gerekçesiyle sayılmadı. Daha sonrasında ise son dakikalarda Barcelona'nın penaltı beklediği bir pozisyon VAR incelemesi sonrası verilmedi. Xavi, maçtan sonra yaptığı açıklamada hakemin kararlarını adaletsizlik olarak değerlendirdi.

XAVİ NE SÖYLEDİ? Xavi, açıklamasında şu şekilde konuştu: "Çok kızgınım. Hiçbir şey anlamıyoruz. Maçtan sonra hakemden iptal edilen golü ve son dakikada vermediği penaltıyı açıklamasını istedim ancak hiçbir şey söylemedi. Bu bir adaletsizlik, hakemler bunu açıklamalı çünkü biz anlamıyoruz."

BÜYÜK RESİM: AS'de yer alan habere göre Barcelona Inter maçının VAR hakemi Pol van Boekel'in bundan sonra Barcelona maçlarında görev almaması için UEFA'ya resmi başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Öte yandan dün karşılaşmanın 1-0 Inter galibiyetiyle bitmesiyle birlikte Barcelona 3 puanda kalırken, Inter grupta 6 puana yükseldi. Grubun 4. haftasında Barcelona, sahasında Inter'i ağırlayacak.

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