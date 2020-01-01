Xavi: Barcelona'ya geri dönmek istiyorum

Barcelona'nın efsane oyuncusu, eski kulübünde teknik direktörlük yapmak istediğini belirtti.

Kariyerinin ilk 18 yılını 'da geçirdikten sonra ekiplerinden Al-Sadd'a transfer olan ve aktif futbol hayatını sonlandıran Xavi, Barcelona kariyerinde 25 kupa kazanmıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Barcelona, teknik direktörü Ernesto Valverde ile yollarını ayırmasının ardından bu görev için ilk olarak Xavi ile görüşmüştü.

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Xavi ise Barcelona'nın teknik direktörü olmak için doğru zaman olmadığını düşünerek teklifi reddetmişti. Katalan ekip de 'in teknik patronu Quique Setien'i takımın başına getirmişti.

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İspanyol gazete La Vanguardia'ya röportaj veren Xavi, Barcelona'ya dönme konusunda çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Xavi "Barcelona'ya dönmek istediğimden eminim. Çok heyecanlıyım. Kendimi teknik direktör olarak görebiliyorum ve bilgilerimi oyunculara aktarabileceğimi düşünüyorum. Ancak tamamen sıfırdan başlayan ve kararların tamamının bana ait olduğu bir düzen kurulursa bu görevi yürütebilirim. Birlikte çalıştığım insanlarla aramda güven ve sadakat olmasını isterim. Sorunlu bir soyunma odasında bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.