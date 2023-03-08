Xavi, Barcelona teknik direktörü olmaktan yakındı: "Hayatımın en kötü dönemlerinden biri"

Xavi, Barcelona teknik direktörü olmanın zorluğundan bahsederken hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşadığını söylüyor.

Xavi, Barcelona formasıyla 767 maçta forma giydi

2021'den beri takımın dümeninde görev alıyor

Ancak bu görevin kolay olmadığını söylüyor

NE OLDU? 43 yaşındaki teknik direktör, kramponlarnı asmadan önce Katalan ekibinin formasıyla 767 maça çıktı ve 2021-22 sezonundan bu yana kulüpte teknik direktör olarak rol alıyor. Barça patronu dümendeki ilk kupasını Ocak ayında kazandı ve şimdi Real Madrid'in dokuz puan önünde La Liga'nın zirvesinde yer alıyorlar. Xavi böyle bir kulübü yönetmeni zorluklarını anlattı.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi şunları söyledi: "Hayatımın en kötü günlerinden bazılarını Barcelona'yı çalıştırırken yaşadım. Sürekli maç izliyorum, oynadığımız maçları 3-4 kez izliyorum. Bu benim keyif aldığım bir şey. Pep'in de dediği gibi Barcelona teknik direktörüyseniz yüzde 200'ünüzü vermelisiniz."

"Ancak sürekli yargılanıyorum ve eleştiriliyorum. Bununla başa çıkmak zor. Benim de bir ailem ve çocuklarım var. Bazen arkadaşlarım arayıp, "Sosyal medyada seni öldürüyorlar" diyor. İyi olmadığım yada kişiliğim hakkında gelen eleştirilere tahammül etmesi çok zor."

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