Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımının La Liga'da Almeria'ya karşı aldığı şok edici mağlubiyetin ardından öfkeden deliye döndü.

Xavi, Barcelona'nın kötü performansını eleştirdi

Ligin son sıralarındaki Almeria'ya kaybettiler

Bu sezon ikinci mağlubiyetlerini aldılar

NE OLDU? La Liga'da Barcelona, Almeria'ya 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı. Maçtan önce La Liga'nın 19. sırasında yer alan Almeria, Barcelona'yı mağlup etmesinin ardından 15. sıraya yükseldi. Xavi takımının performansından memnun olmadığını öfkeli bir şekilde dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Barcelona Teknik Direktörü Xavi şunları söyledi: "Sezonun en kötü maçıydı. Sinirden kudurdum. Çok zordu. Maçın içinde değildik. Sahanın hiçbir yerinde değildik. Bahaneye gerek yok. Bugün kazanmayı hak etmedik ve sorumluluk almamız gerekiyor. Çok kızgınım."

"İlk yarıda tutkusuz oynadık. İkinci yarıda her şeyi denedik. Yeterli değildi. Değişmezsek lig şampiyonluğundan olabiliriz."

BÜYÜK RESİM: Barcelona her ne kadar Almeria'ya karşı kaybetse de ligin ikinci sırasındaki Real Madrid ile arasında hala 7 puan fark var.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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