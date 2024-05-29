Leverkusen'i Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine dönüştüren Xabi Alonso, birlikte çalıştığı teknik direktörlere değindi.

Bayer Leverkusen’i Bundesliga’da namağlup şampiyonluğa taşıyan ve Avrupa’nın en gözde teknik direktörlerinden birine dönüşen Xabi Alonso, birlikte çalıştığı ve kendisini en çok etkileyen teknik direktörlere değindi.

Kariyeri boyunca birçok üst düzey teknik direktörle çalışan İspanyol futbol adamı, adı Türk kulüpleriyle anılan Jose Mourinho’ya ayrı bir parantez açtı. Mourinho’yu diğer isimlereden ayıran faktöre değinen genç teknik direktör, “Mourinho'nun gücü ve iletişim zekası öne çıkıyor” dedi.

Dev isimlerle çalışmıştı

Real Madrid’i çalıştıran Carlo Ancelotti’ye de değinen Alonso, “Ancelotti iyi futbolun ne demek olduğunu oyuncularına aktarma konusunda mükemmel bir teknik direktördü” ifadelerini kullandı.



Bu iki ismin yanı sıra Pep Guardiola, Luis Aragones, Vicente del Bosque ve Rafa Benitez gibi isimlerin de kendisini etkilediğini belirten Xabi Alonso çok sayıda dev kulüpten teklif almasına rağmen gelecek sezon da Leverkusen’de kalmaya karar vermişti.

Ancelotti’nin kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Alonso, kariyerinin ilk Avrupa kupası finalini ise Atalanta’ya kaybetmişti.