Kadrosundaki tecrübeyi ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan bir adım kapsamında Wydad Athletic, eski kaptanı Yahya Jabrane'yi bir sezonluk bir sözleşmeyle kırmızılı yuvaya geri getirdiğini resmen açıkladı. Bu hamle, takımın önümüzdeki zorlu maçlar öncesinde kadrosunu takviye etme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Fas'ın "El Batola" sitesine göre, köklü Fas kulübü Jabrane'nin dönüşünü sıcak bir şekilde karşıladığını ifade etti; oyuncunun uzun deneyimine ve takımın atmosferi ile kültürüne dair derin bilgisine güvenerek, kadroya gerçek bir katkı sağlamasını, arzulanan hedeflere ulaşmasına yardımcı olmasını ve sadık taraftarları sevindirmesini bekliyor.

Sözleşme yenileme dosyası

Bununla bağlantılı olarak, Wydad Athletic'in yeni yönetim kurulu, takımın temel direklerinden bir kısmının sözleşmelerini yenileme dosyasını acil önceliklerinin başına koydu. Bunların başında, kulüple sözleşmeleri gelecek sezon sonunda bitecek olan kaleci El Mehdi Benabid ve sağ bek Mohamed Moufid geliyor.

Kırmızılı yönetim, oyuncuların devamına ilişkin dosyayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun çaba harcıyor; böylece oyuncuların, rakip kulüplerle serbestçe müzakere etmelerine yasal olarak izin veren aşamaya girmelerinin önüne geçilmek isteniyor. Aksi takdirde takım, kilit unsurlarını maddi bir karşılık almadan kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Wydad taraftarları, iki taraf arasında süren müzakerelerin sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor; özellikle geçen sezon takımın en öne çıkan ve en parlak yıldızlarından biri olarak sivrilen ve taraftarların kalbinde özel bir yer edinen kaleci El Mehdi Benabid'in geleceği söz konusu olduğunda.

Nitelikli takviyeler

Bununla bağlantılı olarak Wydad, geçen cumartesi günü kadrosuna 3 yeni oyuncu kattığını açıklamıştı. Bunların başında, Fath Union Sport'tan tam 3 sezonluk bir sözleşmeyle gelen kaleci Rachid Ghanimi yer alıyor; ayrıca Aymen El Hassouni ve Hamza Jannat Allah da takıma dahil oldu. Tüm bunlar, takıma yeni kan katma ve her alanda rekabet gücünü artırmaya yönelik kapsamlı bir planın parçası olarak gerçekleşti.

Transfer piyasasındaki bu hareketli girişimler, yeni yönetimin tecrübeyle gençliği bir araya getiren, dengeli bir takım kurma; tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda güçlü bir şekilde mücadele edebilecek ve sadık taraftarın sabırsızlıkla beklediği kupaları kazanabilecek bir kadro oluşturma arzusunu yansıtıyor.