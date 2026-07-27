Wydad'da şok: Takımın eski oyuncusu 38 yaşında hayatını kaybetti

Faslı Wydad Athletic Club ve taraftarları, eski oyuncuları, eski Mali milli takım futbolcusu Kalilou Traore'nin geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu 38 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından acı bir şok yaşadı.

Fransız kulübü Sochaux, eski oyuncusunun vefatını duyurarak, 2012 ile 2014 yılları arasında formasını giyen Traore'nin kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Traore, Sochaux formasıyla Fransa Ligi müsabakalarında 11 maça çıktı ve 2014 yılında, 26 yaşındayken profesyonel kariyerine erken bir noktada son vermeye karar verdi.

Malili oyuncunun kariyeri, farklı kulüplerle çeşitli deneyimlere sahne oldu; ülkesindeki Real Bamako, Fas'ta Wydad Athletic Club ve Hassania Agadir formalarını giymesinin yanı sıra, futbolu erken yaşta bırakmadan önce Hırvat ekibi Istra ve Danimarka ekibi Odense'de de forma giydi.

Uluslararası düzeyde ise Traore, Mali milli takımının formasını 17 maçta giydi ve 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda bronz madalya kazanan milli takım kadrosunda yer alarak ülkesiyle önemli bir başarıya katkıda bulunmayı başardı.

Bu ani kayıp nedeniyle, oyuncunun kariyeri boyunca bağ kurduğu kulüplere hüzün çöktü.

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