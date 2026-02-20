WWE Elimination Chamber Chicago'yu nasıl izleyebilirsiniz: Tarih, saatler, TV ve yayın detayları, maç kartı ve daha fazlası

Wrestlemania 42 hızla yaklaşıyor. Takviminize henüz işaretlememiş olan az sayıdaki kişiden biriyseniz, yılın en büyük güreş partisi 11 ve 12 Nisan tarihlerinde Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ancak, kendimizi kaptırıp hızlı ileri sarma düğmesine çok fazla basmadan önce, tamamen Vegas'a odaklanmadan önce bir tane daha büyük "Premium Live Event" (PLE) etkinliği var.

Şubat ayı, 28 Şubat'ta Illinois, Chicago'daki United Centre'da WWE'nin 16. Elimination Chamber etkinliği ile muhteşem bir finalle sona eriyor. Elimination Chamber konsepti 2002 yılına kadar uzanıyor. İlk maç o yıl Survivor Series'te gerçekleşti ve Shawn Michaels, Triple H'yi tahttan indirerek (ayrıca Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T ve Kane'i de eleyerek) New York'ta yeni Dünya Ağır Siklet Şampiyonu oldu.

Eric Bischoff ve Triple H (Paul Levesque), daha sonra çeşitli WWE pay-per-view'larda kullanılan Elimination Chamber fikrinin orijinal yaratıcıları olarak gösteriliyor. Ancak, 2010 yılına kadar, No Way Out'un yerine yıllık Şubat PLE'si olarak yerini alana kadar, kendi başına bir PPV etkinliği olarak kurulmadı.

Getty Images

İlk Elimination Chamber etkinliği 21 Şubat 2010 tarihinde Missouri, St. Louis'deki Scottrade Centre'da düzenlendi. Etkinliğin ardındaki fikir, çok katılımcılı eleme tabanlı maçların Elimination Chamber içinde, şampiyonluklar veya gelecekte şampiyonluklar için mücadele etme fırsatları için yarışılacağıydı. 2018, Elimination Chamber için unutulmaz bir yıl oldu. İlk kez 7 kişilik bir maç düzenlendi ve kadın güreşçiler de nihayet kendi Chamber maçlarına kavuştu.

Elimination Chamber maçları genellikle altı katılımcı (veya tag team Chamber maçı için altı tag team) tarafından yapılır ve iki kişi ringde maça başlar. Aynı zamanda, diğer dördü, zincir bağlantılı çelik yapı içinde ringin her köşesine yerleştirilmiş kapalı kapsüller içinde tutulur. Her beş dakikada bir, dört katılımcıdan (veya takımdan) biri kapsüllerden serbest bırakılarak devam eden maça katılır.

WWE

Bu, dördü de serbest bırakılana kadar devam eder ve maç genellikle yirmi dakikadan fazla sürer. Maçın amacı, tüm rakipleri pinfall veya submission yoluyla elemek. İkinci yıl üst üste, 12 süperstar (altı erkek ve altı kadın) tekrar Elimination Chamber'a girecek ve her iki maçın galibi, yaklaşan Wrestlemania'da şampiyonluk maçı hakkı kazanacak.

GOAL, bu Elimination Chamber etkinliği öncesinde bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, tüm heyecan verici aksiyonu nasıl izleyeceğinizi veya yayınlayacağınızı ve hangi güreş yıldızlarının sahneye çıkacağını da dahil olmak üzere size sunacak.

WWE Elimination Chamber ne zaman?

WWE Elimination Chamber 22 Şubat'ta gerçekleşecek ve dünya çapında aşağıdaki saatlerde yayınlanacak (saatler yaklaşık değerlerdir):

Ülke Gösteri başlangıcı 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri 16:00 PT / 19:00 ET 🇬🇧 Birleşik Krallık 12:00 GMT (Pazar) 🌍 MENA 2:00 AST (Pazar) 🇦🇺 Avustralya 10:00 AEST (Pazar) 🇮🇳 Hindistan 4:30 IST (Pazar)

WWE Elimination Chamber nerede gerçekleşecek?

Getty Images

Bu, Chicago'daki United Centre'da düzenlenen ilk Elimination Chamber olacak . Yaklaşık 21.000 kişilik kapasiteye sahip olan bu arena , NBA'de kapasite açısından en büyük arenadır. NBA'de Chicago Bulls ve NHL'de Chiacago Blackhawks takımlarının ev sahipliği yapmaktadır. Tesadüfen, bu mekanda düzenlenen ilk etkinlik 1994 yılında WWF SummerSlam idi. Ayrıca MMA, boğa binme, tenis ve daha birçok spor dalına da ev sahipliği yapmaktadır. Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Celine Dion ve daha birçok dünyaca ünlü sanatçının konserlerine ev sahipliği yapmıştır.

🇺🇸 ABD'de WWE Elimination Chamber'ı nasıl izleyebilirim?

Amerika Birleşik Devletleri'nde, WrestleMania dahil tüm WWE Premium Canlı Etkinliklerinin yayınlandığı ESPN kanalını izleyerek Elimination Chamber'ın tüm aksiyonunu canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı yayın sırasında izleyemeseniz bile, ertesi gün yayınlanacak olan canlı yayın sayesinde aksiyonun hiçbir anını kaçırmayacaksınız.

Elimination Chamber, ESPN DTC hizmetinin Unlimited planının bir parçası olarak yayınlanacak ve aylık 29,99 $ abonelik veya Fubo gibi katılımcı bir TV hizmet sağlayıcısı aracılığıyla ESPN Unlimited'ı içeren bir pakete abonelik gerektirecektir.

FuboTV , tüm paketlerinde ESPN'yi içeren üstün kaliteli bir yayınhizmetidir . Fubo, ilk ay 45,99 $ ve sonraki aylar için aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere birden fazla abonelik planı sunmaktadır .ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve FOX gibi yerel ağlar dahil olmak üzere 28'den fazla kanal ile spor odaklı ve modern bir hizmettir. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🌏 WWE Elimination Chamber'ı dünya çapında nasıl izleyebilir ve yayınlayabilirsiniz?

İngiltere dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki güreş hayranları, WWE Elimination Chamber ve tüm WWE programlarını Netflix üzerinden canlı yayınla izleyebilir. Küresel yayın platformu, 2025'in başında WWE ile 10 yıllık bir hak anlaşması imzaladı.

Ülke Temel Plan Standart Plan Premium Plan 🇬🇧 Birleşik Krallık 5,99 12,99 18,99 🇦🇺 Avustralya 7,99 AUD 18,99 AUD 25,99 AUD 🇮🇳 Hindistan 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japonya 890 1.590 2.290 🇲🇽 Meksika 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Kanada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 VPN ile WWE Elimination Chamber'ı her yerden izleyin

WWE Elimination Chamber'ı bulunduğunuz bölgede canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahat ediyorsanız, VPN kullanarak bulunduğunuz yerden aksiyonu takip edebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

WWE Elimination Chamber maç kartı

Maç Katılımcılar Erkekler Eliminasyon Odası maçı Randy Orton - LA Knight - Cody Rhodes - Je'Von Evans Kadınlar Elimination Chamber maçı Tiffany Stratton - Rhea Ripley - Alexa Bliss - Asuka Kadınlar Kıtalararası Şampiyonluk maçı Becky Lynch vs AJ Lee Erkekler Ağır Siklet Şampiyonası maçı CM Punk vs Finn Bálor

Erkekler Elimination Chamber katılımcıları

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Kadınlar Elimination Chamber katılımcıları

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch vs AJ Lee (Kadınlar Kıtalararası Şampiyonluk Maçı)

WWE

Becky Lynch ve AJ Lee, Lee'nin on yıl sonra ilk kez WWE'ye dönerek kocası CM Punk'ın Wrestlepalooza'da Lynch ve kocası Seth Rollins'i yenmesine yardım etmesinden bu yana birbirlerinin boğazına sarılmış durumdalar. Lee daha sonra Lynch'in dikkatini dağıtmak ve Raw'da Kadınlar Kıtalararası Şampiyonluğu'nu Maxxine Dupri'ye kaptırmasına neden olmak için geri döndü. Ardından Survivor Series: WarGames'te Lee, Lynch'i Black Widow ile pes ettirerek takımının galibiyetini garantiledi.

The Man, tartışmalı bir galibiyetle Dupri'den şampiyonluğu geri aldı. Lee, RAW'da ortaya çıkıp konuşmasını böldüğünde, öfkeli şampiyon, intikam almak için onu WWE Elimination Chamber'da bir maça davet etti.

CM Punk vs Finn Bálor (Erkekler Ağır Siklet Şampiyonluk Maçı)

WWE

Finn Bálor, Belfast'ta Raw'da CM Punk'a karşı inanılmaz bir Dünya Şampiyonluğu Maçı kaybetti ve Punk, maçtan sonra rakibinin kolunu kaldırdı. Ancak Royal Rumble Maçı'na katılımı reddedildiğinde, Bálor şampiyonluk yarışında kalmak için Punk'a saldırdı. Raw'da yaşanan sözlü savaşta Punk, Genel Müdür Adam Pearce'den Bálor'a WWE Elimination Chamber'da şampiyonluk rövanş maçı vermesi istedi.

Pearce kabul etti ve maç ayarlandı. Bálor, Erkekler Dünya Ağır Siklet unvanını kazanmak için bir şans daha elde edecek.

🎟️ WWE Elimination Chamber biletlerini nasıl alabilirsiniz?

WWE Elimination Chamber biletlerine talep, tüm WWE etkinliklerinde olduğu gibi yüksek, ancak WWE sitesinden hala bilet satın alınabilir. Resmi bilet portalı, hayranların WWE biletlerini satın almaları için en güvenli yol olsa da, Chicago'ya gitmek isteyenler, biletleri elde etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.