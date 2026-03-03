Wrexham'ın futbol piramidinde rekor kıran yükselişi olağanüstüydü. Şampiyonluğa yükselerek, İngiliz futbolunun en üst beş liginde üç kez üst üste yükselmeyi başaran ilk takım oldular.

Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın en eski üçüncü profesyonel futbol takımı şimdi gözünü vaat edilen topraklara, yani Premier League'e dikmiş durumda.

Peki, Wrexham'ın etkileyici zafer yürüyüşünü sürdürmeye devam edeceği gelecek sezon, Wrexham'ı izlemek için biletleri nasıl edinebilirsiniz? GOAL, Wrexham'ın 2025/26 sezonundaki maçlarını canlı izlemek için hangi seçeneklerin olduğunu size gösterecek.

2025/26 sezonu için Wrexham'ın yaklaşan maçları

Tarih Maç (GMT) Yer Bilet 7 Mart Cumartesi FA Kupası: Wrexham - Chelsea (17:45) STōK Cae Ras (Wrexham) Bilet 10 Mart Salı Wrexham - Hull City (19:45) STōK Cae Ras (Wrexham) Bilet 13 Mart Cuma Wrexham - Swansea City (20:00) STōK Cae Ras (Wrexham) Bilet 17 Mart Salı Watford - Wrexham (19:45) Vicarage Road (Watford) Bilet 21 Mart Cumartesi Sheffield United - Wrexham (15:00) Bramall Lane (Sheffield) Bilet 3 Nisan Cuma West Brom - Wrexham (15:00) The Hawthorns (West Bromwich) Bilet 6 Nisan Pazartesi Wrexham - Southampton (15:00) STōK Cae Ras (Wrexham) Bilet 11 Nisan Cumartesi Birmingham City - Wrexham (15:00) St Andrew's (Birmingham) Bilet 18 Nisan Cumartesi Wrexham - Stoke City (15:00) STōK Cae Ras (Wrexham) Bilet 21 Nisan Salı Oxford United - Wrexham (19:45) Kassam Stadyumu (Oxford) Bilet 25 Nisan Cumartesi Coventry City - Wrexham (15:00) CBS Arena (Coventry) Bilet 2 Mayıs Cumartesi Wrexham - Middlesbrough (12:30) STōK Cae Ras (Wrexham) Bilet

Wrexham biletleri nasıl satın alınır?

EFL kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine Kulüp üyeleri, genellikle önceki satın alımlarından elde ettikleri sadakat puanlarına göre sıralanır Ardından "Genel Satış" döneminde halka.

Maç günü biletlerinizi satın almanın en kolay yolu, resmi Wrexham eTicketing web sitesini ziyaret etmektir.

Wrexham maçlarının bilet satışları, dünya çapındaki popülaritesi nedeniyle yüksek olduğundan, sezonluk bilet sahibi veya kulüp üyesi değilseniz, genel satıştan bilet almakta zorlanabilirsiniz.

Son dakika bileti almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil perakendecileri araştırarak 30 £'dan başlayan fiyatlarla bilet bulabilirsiniz.

Wrexham biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları genellikle sezon başlamadan önce tüm müsabakalar için belirlenir.

Yaşlılar, çocuklar ve genç yetişkinler tam fiyatın altında bir ücret öderler; ancak, satın alma işlemi yaparken bunu hatırlamakta fayda var.

Wrexham maçları için SToK Racecourse'da fiyatlandırma yapısının birden fazla kademesi olduğundan, bilet satın alırken hangi çeşitlerin mevcut olduğunu bilmek önemlidir.

Fiyatlar, Şampiyona ve FA Kupası gibi turnuvaların niteliğine göre farklılık gösterebilir, diğer maçlarda ise rakibe bağlı olarak temel maliyetin etrafında marjinal bir artış veya azalma görülebilir.

Bunun ötesinde, koltuklar tribün konumlarına göre ayrılacaktır. Örneğin, SToK Cold Brew Coffee Stand'daki bir koltuk belirgin şekilde daha ucuzken, Wrexham Lager Stand'ın ortasındaki bir koltuk daha pahalı olacaktır.

Ev sahibi takımın maçları için biletler genellikle her maçtan dört hafta önce satışa çıkar ve tüm satış tarihleri önceden kulübün resmi web sitesinde duyurulur. Resmi Wrexham AFC üyeleri genellikle tüm biletler için öncelikli satın alma hakkına sahiptir.

Wrexham sezon biletlerini nasıl alabilirim?

Sezon bileti, 2025/26 sezonunda Şampiyonluk'ta oynanacak tüm Wrexham iç saha maçlarını SToK Racecourse'da izleyebilmenin tek yoludur.

Yetişkin sezonluk bilet fiyatları 400 £'dan başlar ve bu sezon için 475 £'a yükselir, bu da 23 iç saha maçı olacak bir lig sezonunda etkileyici bir fiyat-fayda oranını yansıtır.

Fiyatlar tribün ve yaş kategorisine göre değişir ve 65 yaş üstü, 21 yaş altı, 18 yaş altı ve 14 yaş altı için ek seçenekler mevcuttur.

Wrexham'ın yenilenen üyelik paketlerinin bir parçası olarak, tüm sezonluk bilet sahiplerine sezonluk biletleriyle birlikte bir Dijital Dragon Üyeliği verilecek. Bu üyelik, promosyon tekliflerine ve indirimlere erişim ve her iç saha maçı için e-posta ile gönderilen dijital maç programı dahil olmak üzere, sezonluk biletle ilgili tüm avantajları içerecek.

Ayrıca, ek avantajlar ve fiziksel kart için Red Dragon veya Gold Dragon'a yükseltme seçeneği de bulunmaktadır.

Wrexham'dan ne beklenebilir?

Red Dragons, son yirmi yılda Premier League'de forma giyen Cardiff City ve Swansea City'nin izinden gitmeyi hedefliyor.

Phil Parkinson'ın oyuncuları, 40 yılı aşkın bir süredir İngiliz futbolunun ikinci liginde mücadele eden ilk Wrexham takımıdır.

Hollywood ikilisi Ryan Reynolds ve Rob McElhenney gibi ünlü sahipleriyle Wrexham'ın hikayesi, medya haberlerinden belgesellere kadar her alanda büyük ilgi gördü.

5.000'den fazla ABD'li hanenin Red Dragons'ı izlemek için abonelik aldığı düşünülüyor.

SToK Racecourse'un tarihi

SToK Cold Brew Coffee ile yapılan sponsorluk anlaşması nedeniyle şu anda SToK Racecourse (veya Galce'de SToK Cae Ras) olarak bilinen Racecourse Ground, Galler'in Wrexham kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. 10.000'den fazla seyirci kapasitesiyle ülkedeki en büyük beşinci stadyumdur ve 1864'ten beri Wrexham AFC'nin ev sahipliği yapmaktadır. Racecourse Ground, 1877'de Galler'in ilk uluslararası maçına ev sahipliği yapmış olan, halen uluslararası maçlara ev sahipliği yapan dünyanın en eski uluslararası futbol stadyumudur. Stadyum, North Wales Crusaders rugby ligi kulübü, Scarlets rugby birliği kulübü ve Liverpool Reserves tarafından da kullanılmıştır. İlk zamanlarda stadyum kriket ve at yarışı için de kullanılmıştır.

Racecourse Ground tribünleri şu isimlerle bilinir: Wrexham Lager Tribünü, SToK Cold Brew Coffee Tribünü, Macron Tribünü ve The Kop.

Wrexham Lager Tribünü

Eski Yale Koleji'nin bulunduğu yere dayanan tribün, 4.200 kişilik kapasitesiyle stadyumun şu anki en büyük tribünüdür. Kulübün Avrupa'ya ilk girişimi için 1972 yılında inşa edilmiş olup, kulübe yeni soyunma odaları, kulüp ofisleri ve eğlence salonları da sağlamıştır. Tribün, yerel bir bağımsız bira fabrikası olan Wrexham Lager tarafından sponsor edilmektedir.

SToK Soğuk Demleme Kahve Tribünü

2.800 kişilik kapasiteye sahip olan tribün, taraftarlara saha üzerinde mükemmel bir görüş sağlar. 2007/08 sezonundan bu yana ev sahibi takımın taraftarları bu tribünde yer almaktadır. Aynı zamanda, deplasman taraftarları, deplasman taraftarlarının yoğun katılımının beklendiği maçlar hariç, Yale Tribününe (Wrexham Lager Tribünü) taşınmıştır.

Macron Tribünü

Racecourse Ground'daki en yeni tribün olup 3.500 kişilik kapasiteye sahiptir. 1999 yılında eski Mold Road tribününün üzerine inşa edilmiştir. Tribünde bir TV stüdyosu ve sekiz adet tam donanımlı özel loca bulunmakta olup, 'The Changing Rooms' adlı bir restoran da bulunmaktadır.

Kop

Gollerin birinin arkasında yer alan bu tribün, resmi olarak Crispin Lane End veya "Town End" olarak bilinir. 5.000 kişilik kapasitesiyle Spion Kop, İngiliz Futbol Ligi'ndeki en büyük ayakta izleme tribünüydü, ancak 2008'den beri güvenlik gerekçesiyle kullanılmamaktadır. Bu yılın Mart ayında, Wrexham County Borough, 5.500 kişilik yeni bir Kop tribününün inşası için öneriyi onayladı. Kulüp, tribünün 2026/27 sezonuna kadar hazır olmasını hedefliyor. Stadyumun gelecek yaz UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapması planlandığı için, projenin 2026 yılına kadar tamamlanması çok önemlidir.

