WrestleMania 42 nasıl izlenir: Tarih, saatler, maç programı ve hikayeler

Dünyanın gözü Las Vegas’taki Allegiant Stadyumu’na çevrilirken, Strip’in neon ışıkları arka planda kayboluyor. Burası, efsanelerin altın harflerle kazındığı ve “Ölümsüzlerin Gösterisi”nin Silver State’te tarihi bir arka arkaya seriye imza atmak üzere geri döndüğü yer.

WrestleMania, tüm aksiyonu canlı olarak izlemek isteyen dünya çapındaki hayranları çeken, dünyanın en çok beklenen güreş etkinliklerinden biridir. Hiçbir anı kaçırmak istemeyen izleyiciler için WrestleMania'yı nasıl izleyeceklerini bilmek çok önemlidir.

Kendimizi tamamen yeniden şekillendirilmiş bir WWE ortamında buluyoruz. Çöl sıcağı, kaynama noktasına ulaşan rekabetlerin yanında hiçbir şey değildir. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri olmak üzere iki muhteşem gecede, profesyonel güreşin hiyerarşisi 'Death Star'ın ışıltılı çatısı altında belirlenecek.

WrestleMania yıllar içinde gelişmeye ve büyümeye devam etti ve halen WWE'nin en önemli pay-per-view (PPV) ve canlı yayın etkinliği olmaya devam ediyor. Bu etkinlik, spor eğlencesinin Super Bowl'u olarak adlandırılıyor. WrestleMania, şirketin ürettiği ilk PPV olmasının yanı sıra, şirketin 2014 yılında WWE Network'ü piyasaya sürmesiyle birlikte WWE'nin canlı yayın yoluyla izlenebilen ilk büyük etkinliği de oldu. Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series ve Money in the Bank ile birlikte, "Big Five" olarak anılan WWE'nin yılın en büyük beş etkinliğinden biridir.

GOAL, WrestleMania 42 öncesinde bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, tüm heyecan verici aksiyonu nasıl izleyebileceğinizi veya canlı yayınlayabileceğinizi ve hangi güreş yıldızlarının Vegas'ın spot ışıklarında yeteneklerini sergileyeceğini de dahil olmak üzere size sunsun.

WrestleMania 42 ne zaman?

WrestleMania 42, 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar olmak üzere iki gece boyunca gerçekleşecek. Etkinlik, dünya çapında aşağıdaki şekilde yayınlanacak (saatler yaklaşık değerlerdir):

Ülke Programın başlangıç saati 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri 19:00 ET (Cumartesi ve Pazar) 🇬🇧 Birleşik Krallık Gece yarısı BST (Pazar ve Pazartesi) 🇦🇺 Avustralya 07:00 AEST (Pazar ve Pazartesi) 🇮🇳 Hindistan 04:30 IST (Pazar ve Pazartesi) 🇯🇵 Japonya 08:00 JST (Pazar ve Pazartesi) 🇲🇽 Meksika 17:00 CST (Cumartesi ve Pazar)

WrestleMania 42 nerede düzenlenecek?

Allegiant Stadyumu, Nevada eyaletinin Paradise kasabasında (Las Vegas'ın hemen yanında) bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. 1,9 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı dördüncü stadyumudur. 2020 yılında açılan stadyum, NFL takımlarından Las Vegas Raiders'ın ve Nevada Üniversitesi, Las Vegas (UNLV) üniversite futbol takımı Rebels'ın ev sahasıdır. Stadyum, Şubat 2024'te Kansas City Chiefs'in uzatmalarda San Francisco 49ers'ı yendiği Super Bowl LVIII'e ev sahipliği yapmanın yanı sıra, 2021'den bu yana her yıl NCAA Las Vegas Bowl'a da ev sahipliği yapmaktadır.

Amerikan futbolunun yanı sıra, Allegiant Stadyumu düzenli olarak futbol maçlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Stadyum, Copa America 2024 maçlarına ev sahipliği yapmış olup, bu yaz 2025 CONCACAF Altın Kupa grup maçlarının da oynanacağı yer olacaktır. Önümüzdeki aylarda Kendrick Lamar, Coldplay ve The Weeknd gibi dünyaca ünlü müzik yıldızları da Allegiant'ta sahne alacaktır.

🇺🇸 ABD'de WrestleMania 42'yi nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

ABD'de, tüm WWE Premium Canlı Etkinliklerine ev sahipliği yapan ESPN'i izleyerek WrestleMania 42'nin tüm aksiyonunu canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı yayın sırasında izleyemeseniz bile, ertesi gün yayın akışı mevcut olacak, böylece aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmak zorunda kalmayacaksınız.

WrestleMania, ESPN DTC hizmetinin Unlimited planının bir parçası olarak yayınlanacak ve aylık 29,99 $ abonelik veya Fubo gibi katılımcı bir TV hizmet sağlayıcısı aracılığıyla ESPN Unlimited'ı içeren bir pakete abonelik gerektirecektir.

FuboTV, tüm paketlerinde ESPN'i içeren birinci sınıf bir yayın hizmetidir; bu sayede Royal Rumble'a ve spor dünyasının tümüne erişim imkanı sunar. Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylarda ise aylık 55,99 dolar olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99$'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🌏 WrestleMania 42'yi dünya çapında nasıl izleyebilir ve yayınlayabilirsiniz

İngiltere dahil dünyanın dört bir yanındaki güreş hayranları, WWE WrestleMania 42'yi ve tüm WWE şovlarını Netflix üzerinden canlı yayınla izleyebilir. Küresel yayın platformu, 2025'in başında WWE ile 10 yıllık bir hak anlaşması imzaladı.

Ülke Temel Plan Standart Plan Premium Plan 🇬🇧 Birleşik Krallık 5,99 £ 12,99 £ 18,99 £ 🇦🇺 Avustralya 7,99 AUD 18,99 AUD 25,99 AUD 🇮🇳 Hindistan 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japonya 890 ¥ 1.590 ¥ 2.290 ¥ 🇲🇽 Meksika 119 MXN 249 MXN 329 MXN 🇨🇦 Kanada 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 VPN ile WrestleMania 42'yi her yerden izleyin

WrestleMania 42'yi bulunduğunuz bölgede canlı olarak izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak nerede olursanız olun bu heyecanı takip edebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

🎟️ WrestleMania 42 biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Talep yüksek olsa da, 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri Allegiant Stadyumu’nda düzenlenecek WWE WrestleMania 42’nin her iki günü için de biletler hâlâ mevcut; Allegiant Stadyumu'nda düzenlenecek olan WWE WrestleMania 42'nin her iki günü için hala biletler mevcut. StubHub'da 2 günlük kombine bilet fiyatları şu anda 540-3200 dolar, sadece Cumartesi günü için geçerli biletler 160-940 dolar ve sadece Pazar günü için geçerli biletler ise 200-1200 dolar arasında değişiyor.

WrestleMania 42 maç programı

Tarih Maç 18 Nisan Cumartesi Cody Rhodes - Randy Orton

Stephanie Vaquer - Liv Morgan

Seth Rollins - Gunther

AJ Lee - Becky Lunch

Lash Legend & Nia Jax - Alexa Bliss & Charlotte Flair - Bayley & Lyra Valkyria - Bella Twins

Drew McIntyre - Jacib Fatu

The Uso & LA Knight - The Vision & iShowSpeed 19 Nisan Pazar CM Punk - Roman Reigns

Finn Balor vs Dominik Mysterio

Jade Cargill - Rhea Ripley

Sami Zayn vs Trick Williams

Brock Lesnar - Oba Femi

Penta vs Dragon Lee vs J'Von Evans vs Rey Mysterio vs Rusev vs JD McDonagh

Maç hikayeleri

CM Punk vs Roman Reigns (WWE Ağırsıklet Şampiyonluğu)

CM Punk, 2026 Royal Rumble galibi Roman Reigns'e karşı unvanını savunurken, Dünya Ağırsıklet Şampiyonluğu devasa bir "Ana Etkinliklerin Ana Etkinliği"nde sahiplerini bulacak. Rivalite, Raw'da "Orijinal Kabile Şefi" ile "Dünyanın En İyisi"nin, kendi mirasları, Punk'ın The Shield'ın oluşumundaki rolü ve Reigns'in son zamanlardaki "yarı zamanlı" programı hakkında kişisel sataşmalarda bulunduğu, topyekün bir söz savaşıyla alevlendi. Punk, Reigns'i kendi planını takip eden bir şirket ürünü olarak görürken, Reigns ise Punk'ın, kendisinin izin verdiği için mevcut ortamda var olan acımasız bir yabancı olduğunu savunuyor. On yılı aşkın süredir devam eden sözsüz düşmanlık ve karşılıklı, kökleşmiş nefretle beslenen bu iki neslin ikonları, nihayet WWE'de masanın başında kimin oturduğunu belirlemek için karşı karşıya geliyor.

Stephanie Vaquer vs Liv Morgan (Kadınlar Dünya Şampiyonluğu)

29 diğer Süperstarı geride bırakarak 2026 Royal Rumble'ı kazanan Liv Morgan, WrestleMania 42'de son derece kişisel bir karşılaşma için gözünü Kadınlar Dünya Şampiyonu Stephanie Vaquer'e dikti. Vaquer, Rumble galibinin elit konumunu hak etmediğini iddia ederek Morgan'ın yolculuğunu aşağıladığında, Road to WrestleMania'da rekabet kızıştı. Saygı görme ihtiyacıyla hareket eden ve 23 Şubat tarihli Raw bölümünde misilleme saldırısıyla ateşlenen Morgan, unvanı ele geçirerek şampiyonun yanıldığını kanıtlamaya kararlı.

Cody Rhodes vs Randy Orton (Undisputed WWE Championship)

Cody Rhodes, bir zamanlar mentoru olan ve 14 kez Dünya Şampiyonu olmuş Randy Orton karşısında şimdiye kadarki en zorlu mücadelesine çıkacak. "The Apex Predator", zorlu bir Elimination Chamber maçını kazanarak ana maçta yer almayı garantiledi; Cody ise Drew McIntyre'a karşı kaybettiği ve sonunda unvanını geri kazandığı kaotik bir "Road to WrestleMania" sürecinden sağ çıkmak zorunda kaldı. İkili, Legacy günlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olsa da, Rhodes'un şampiyonluk dönemini sona erdirmek için tek bir ani RKO'ya ihtiyacı olan "Legend Killer" karşısında mirasını sağlamlaştırmaya çalışırken, dostluk bağları sınanacak. On yılı aşkın bir süredir süren karşılıklı saygı ve paylaşılan savaş yaralarından beslenen bu usta-öğrenci çatışması, Cody'nin direncinin Orton'ın ölümcül hassasiyetiyle karşılaştığı, yüksek riskli bir satranç maçı niteliğinde.

Jade Cargill vs Rhea Ripley (WWE Kadınlar Şampiyonluğu)

WrestleMania 42'ye fırtına geliyor; hakim WWE Kadınlar Şampiyonu Jade Cargill, Rhea Ripley'e karşı ilk kez gerçekleşecek devlerin çatışmasında unvanını savunacak. Ring Kraliçesi olup Tiffany Stratton'ı tahttan indirdiğinden beri, Cargill yedi aydır tekli maçlarda yenilmezliğini koruyor ve rakiplerini yok etmek için ham gücünü kullanıyor. Ancak şimdi, zorlu bir Elimination Chamber Maçı'ndan galip çıkarak bu fırsatı kazanan "The Eradicator" ile en deneyimli rakibiyle karşı karşıya geliyor. Cargill, Las Vegas'a eşsiz bir galibiyet serisiyle gelirken, Ripley efsanevi WrestleMania geçmişiyle karşılık veriyor ve kadınlar bölümünün gerçek hükümdarının kim olacağını belirleyecek yüksek riskli bir savaşın sahnesini hazırlıyor.

AJ Lee vs Becky Lynch (Kıtalararası Şampiyonluk)

Kadınlar Kıtalararası Şampiyonu AJ Lee ile Becky Lynch arasındaki uzun süredir devam eden rekabet, WrestleMania 42’de şampiyonluk için oynanacak yüksek riskli bir mücadelede doruk noktasına ulaşıyor. Şok edici dönüşünden bu yana Lee, “The Man” karşısında psikolojik üstünlüğünü koruyarak, on yılı aşkın bir süredir kazandığı ilk şampiyonluğu simgeleyen Elimination Chamber’daki şampiyonluk maçı da dahil olmak üzere arka arkaya üç pes ettirme galibiyeti elde etti. Bu yenilgilerin acısıyla hareket eden Lynch, Raw'da maç sonrası acımasız bir saldırı başlatarak şampiyonluk yarışına geri dönmeyi başardı. Şimdi, devrimin "Vaftiz Annesi" statüsünü geri kazanmak ve nihayet Black Widow'dan sağ çıkabileceğini kanıtlamak için çaresizce mücadele eden acımasız bir rakibe karşı tahtını savunmak zorunda.

Oba Femi vs Brock Lesnar (Tekli maç)

Brock Lesnar'ın WrestleMania 42 Açık Meydan Okuması'na şok edici bir şekilde "The Ruler" Oba Femi yanıt verdi ve The Beast'i gürültülü bir Fall from Grace ile yere sererek nöbet değişiminin sinyalini verdi. Femi, geldiğinden beri durdurulamaz bir güç olarak tekli maçlarda yenilmezliğini sürdürdü, ancak şimdi onu Royal Rumble'dan eleyen adam karşısında hakimiyetinin nihai sınavıyla karşı karşıya. WWE tarihinin fiziksel olarak en heybetli iki devinin bu destansı çarpışması, Femi'nin efsanevi fatihi gerçekten yenip yenemeyeceğini belirleyecek, nadir görülen, yüksek etkili bir gösteri vaat ediyor.

Seth Rollins vs Gunther (Tekli maç)

WrestleMania 42'de, sayısız başarıya imza atmış Seth "Freakin" Rollins ile amansız Gunther'ın üstünlük mücadelesinde teknik bir ustalık gösterisi yaşanacak. Bu rekabet, 30 Mart tarihli Raw bölümünde "The Ring General"ın şok edici bir dönüş yapmasıyla alevlendi; Gunther, Rollins'in Paul Heyman'a yönelik saldırısını engelledi ve "The Visionary"yi acı verici bir uyku tutuşuyla sıkıştırdı. İkisi arasında dünya şampiyonlukları ve ödüllerden oluşan muazzam bir özgeçmişe sahip olan bu çatışma, altı kez Dünya Şampiyonu olmuş bir ismin çok yönlü dehasını, tarihin en uzun süre hüküm süren Kıtalararası Şampiyonu'nun acımasız hassasiyetiyle karşı karşıya getirerek, ringde mükemmelliği gerçekten kimin tanımladığını belirleyecek.

Drew McIntyre vs Jacob Fatu (Onaylanmamış Dövüş)

Jacob Fatu ve Drew McIntyre arasındaki gergin rekabet, tam bir kaosa dönüştü ve SmackDown Genel Müdürü Nick Aldis'i, şirketin hiçbir sorumluluk üstlenmediği WrestleMania 42'de bir savaşa izin vermeye itti: Onaylanmamış Maç. Fatu'nun McIntyre'ın Undisputed WWE Title'ını kaybetmesine neden olmasından, "Scottish Psychopath"ın Trick Williams ile yaptığı maç sırasında "Samoan Werewolf"a acımasızca pusu kurmasına kadar, ikili kontrol edilemez olduklarını kanıtladı ve bu durum, yüksek çelik bir balkondan aşağıya düşmeleriyle sonuçlanan korkunç bir kavgayla doruğa ulaştı. Kural ve koruma olmayan bu maç, her iki adamın da kan davasını nihayet çözüme kavuşturmak istemesi nedeniyle saf, filtrelenmemiş bir kargaşa vaat ediyor.

The Usos & LA Knight vs The Vision & iShowSpeed (6 kişilik Takım Maçı)

Süperstarlar ve sosyal medya ikonlarının yer aldığı bu heyecan dolu karşılaşmada, The Usos ve LA Knight, Dünya Takım Şampiyonları Logan Paul ve Austin Theory ile onların joker ortağı IShowSpeed’e karşı intikam peşinde. "The Vision", Speed'in kaotik ve brass-knuckle destekli müdahalesinin ardından Jimmy ve Jey'i tahttan indirmeyi başardı. Speed'in bu müdahalesinin Danhausen'ın "laneti" altında olduğu iddia ediliyor. Bu olay, eski şampiyonları ve "The Megastar"ı intikam için aç bırakmış durumda. WrestleMania 42'deki bu yıldızlarla dolu Altı Kişilik Takım Maçı, saygı mücadelesinin saf ve katıksız intikam arayışıyla buluştuğu viral bir hesaplaşmanın sahnesini hazırlıyor.

Sami Zayn vs Trick Williams (Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonluğu maçı)

Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonu Sami Zayn, Carmelo Hayes'in açık meydan okumasına cevap vererek dünyayı şoke ettikten sonra, ilk kez şampiyon olarak WrestleMania 42'ye katılıyor. Başlangıçta kartta yer almamasına rağmen, Zayn'in direnci, merakla beklenen "Show of Shows" debutunu yapan yükselen yıldız Trick Williams'a karşı yüksek riskli bir savunma maçı garantiledi. Bu maç, WrestleMania'nın klasik büyüsü ile "Trick Willy"nin patlayıcı ivmesinin karşı karşıya geldiği bir savaş olacak ve yeni gelenin en büyük sahneyi gerçekten "alt edebilecek" mi yoksa edemeyecek mi belirleyecek.

Kadınlar Takım Şampiyonası (Fatal 4-Way)

Hâkim şampiyonlar Nia Jax ve Lash Legend, altın kemere aç üç seçkin takımla karşı karşıya geldikleri devasa bir Fatal 4-Way maçında unvanlarını savunuyor. "Irresistible Forces", geçmişteki müdahaleye misilleme yapmak isteyen Charlotte Flair ve Alexa Bliss'ten oluşan ödüllü ikili ile Bayley ve Lyra Valkyria'nın oluşturduğu mentor-öğrenci ikilisinin oluşturduğu zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya. Yıldızların gücüne bir de WWE Hall of Famers The Bella Twins ekleniyor. İkili, kendilerinden kaçan tek şampiyonluğu kazanmak için ringe geri döndü ve "Grandest Stage of Them All"da nesiller arası yüksek riskli bir çatışmayı garantiledi.

Finn Balor vs Dominik Mysterio (Tekli maç)

The Judgment Day içindeki çatlak, Finn Bálor'un gruptan acımasızca sürülmesiyle kırılma noktasına ulaştı ve "The Prince", Dominik Mysterio'nun Intercontinental Championship'i kaybetmesine neden olarak misilleme yaptı ve WrestleMania'da yüksek riskli bir intikam maçına davet etti. Eski müttefikler arasındaki bu ilk karşılaşma karanlık bir hal aldı, çünkü Bálor, hesaplaşmak için üç yıl sonra ilk kez "The Demon" adlı ultra güçlü kişiliğini yeniden canlandıracağını açıkladı. Şimdi Dominik, eski mentorunun en karanlık versiyonundan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek bir savaşta, yıllarca ihanete uğramış güvenin beslediği doğaüstü bir güçle yüzleşmek zorunda.

Intercontinental Şampiyonluğu (Merdiven maçı)

WrestleMania 42 Kıtalararası Şampiyonluk Merdiven Maçı, Main Event’te düzenlenen bir dizi yüksek riskli eleme maçının ardından şekillendi. Yükselen yıldızlar ve tecrübeli isimler, bu fırsatı elde etmek için mücadele etti; sonuç olarak JD McDonagh, Dragon Lee, Je’Von Evans ve Rusev, bu heyecan dolu gösteri maçında yerlerini başarıyla garantiledi. 6 Nisan tarihli Raw bölümünde, WWE efsanesi Rey Mysterio'nun resmi olarak mücadeleye katılmasıyla heyecan doruk noktasına ulaştı. Mysterio, hafta sonunun en kaotik maçlarından biri olması beklenen bu karşılaşmaya Hall of Fame'e layık bir isim olarak katıldı.