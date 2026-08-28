24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1049115774.jpgANP
Bart DHanis

Çeviri:

Wouter Goes, kendi takım arkadaşını çileden çıkardı: 'Sadece normal davran'

Alkmaar
FC Groningen
T. van Bergen
W. Goes

Thom van Bergen, FC Groningen santrforunun Dagblad van het Noorden'e yaptığı açıklamada Wouter Goes'un oyun tarzından memnun olmadığını dile getirdi.

Groningenli hücum oyuncusuna DvhN tarafından en zorlu rakibi soruldu. Van Bergen ilk olarak Lutsharel Geertruida'nın adını veriyor. “Çok hızlı ve güçlü.”

Ardından Goes ve Nick Verschuren'in (Sparta) isimlerini de anıyor. “Maç boyunca seninle çok fazla konuşuyorlar ama bu da beni gol atmak için daha da motive ediyor.”

Van Bergen, AZ savunmacısıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor: “Goes'a karşı oynadığım maçtan sonra kolumun her yeri morluk içindeydi.”

“Bundan hoşlanıyor muyum? Hayır, bana göre buna gerek yok. Ertesi hafta onu Jong Oranje'de gördüm ve o morluklarla dolu kolumu ona gösterdim” diye devam etti.

“‘Böyle şeyler maçta olur’ dedi. Bence bu çok kolay bir açıklama. Sonra da bunu unutup geçmem mi gerekiyor? Normal davran yeter” diyerek Jong Oranje'deki takım arkadaşı hakkında sözlerini noktaladı.

Goes ile Van Bergen, toplamda Hollanda Milli Takımı alt yaş kategorilerinde yedi kez birlikte sahaya çıktı. İkili bu süreçte 324 dakika birlikte oynadı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin