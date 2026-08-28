Wouter Goes, kendi takım arkadaşını çileden çıkardı: 'Sadece normal davran'

Thom van Bergen, FC Groningen santrforunun Dagblad van het Noorden'e yaptığı açıklamada Wouter Goes'un oyun tarzından memnun olmadığını dile getirdi.

Groningenli hücum oyuncusuna DvhN tarafından en zorlu rakibi soruldu. Van Bergen ilk olarak Lutsharel Geertruida'nın adını veriyor. “Çok hızlı ve güçlü.”

Ardından Goes ve Nick Verschuren'in (Sparta) isimlerini de anıyor. “Maç boyunca seninle çok fazla konuşuyorlar ama bu da beni gol atmak için daha da motive ediyor.”

Van Bergen, AZ savunmacısıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor: “Goes'a karşı oynadığım maçtan sonra kolumun her yeri morluk içindeydi.”

“Bundan hoşlanıyor muyum? Hayır, bana göre buna gerek yok. Ertesi hafta onu Jong Oranje'de gördüm ve o morluklarla dolu kolumu ona gösterdim” diye devam etti.

“‘Böyle şeyler maçta olur’ dedi. Bence bu çok kolay bir açıklama. Sonra da bunu unutup geçmem mi gerekiyor? Normal davran yeter” diyerek Jong Oranje'deki takım arkadaşı hakkında sözlerini noktaladı.

Goes ile Van Bergen, toplamda Hollanda Milli Takımı alt yaş kategorilerinde yedi kez birlikte sahaya çıktı. İkili bu süreçte 324 dakika birlikte oynadı.