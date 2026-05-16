Wouter Goes, 2025 kupa finaline buruk duygularla bakıyor. AZ’nin 21 yaşındaki savunma oyuncusu, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, Go Ahead Eagles’a karşı kaybedilen final maçında kendini tamamen kaptırdığını söyledi.

Amsterdamlı Goes, cumartesi sabahı sabah gazetesinde iki sayfa yer kaplıyor. Kaybedilen kupa finali bu haberde başrolü oynuyor.

"Kafam tamamen karıştı. Gözlerim tamamen karardı ve tek düşündüğüm şey koşmaktı," diye hatırlıyor genç milli oyuncu.

Goes daha sonra kendini geliştirmeye başladı ve ilerleme kaydetti. Bu nedenle, 2026'da NEC Nijmegen'e karşı kazanılan kupa finalinden gurur duyuyor.

“Sahadaki herkesin benimle dalga geçtiğini biliyordum, ama yine de kendimi çıldırtmadım. Bunun üstesinden geldim. Bu, kendime karşı kazandığım bir zaferdi, çünkü bir yıl önce farklı tepki verirdim.”

Goes, AZ'de oyuncu olarak son haftalarını geçiriyor gibi görünüyor. Sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor ve sözleşmesini uzatmak ilk tercihi değil.

Transfermarkt'a göre Goes'un şu anki değeri 15 milyon avro. Yaşına rağmen AZ formasıyla 123 resmi maça çıktı.