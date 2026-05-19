Wouter Goes, AZ'den sonraki ideal adımdan bahsediyor: "Bana çok uygun"

Wouter Goes, kendini Serie A'da oynarken hayal ediyor. AZ'nin 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Ziggo Sport'un "Rondo" adlı sohbet programında böyle konuştu.

Görünüşe göre Goes, AZ'deki son haftalarını geçiriyor. Amsterdamlı oyuncunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor ve sözleşmesini uzatmak ilk tercihi değil.

Goes'a hangi yabancı ligde oynamak istediği soruldu. "Serie A'yı çok güzel bir lig buluyorum."

"Bana da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Düşük blokta, bir nevi satranç oynar gibi," diyor Goes.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, genç milli oyuncunun aklında başka bir rüya destinasyon daha var. “Premier Lig çok hızlı bir lig, ama umarım bir gün orada da oynayabilirim. Şu an için Serie A'nın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum.”

Goes, ilgi konusunda şikayetçi değil. “Şu anda ilgi var, evet.” Transfermarkt’a göre AZ oyuncusunun değeri 15 milyon euro.

Yaşına rağmen Goes, AZ formasıyla 123 resmi maça çıktı. Genç oyuncu olarak UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan sağ ayaklı oyuncu, kısa süre önce buna KNVB Kupası'nı da ekledi.