Wouter Burger, cumartesi günü TSG Hoffenheim'ın Karlsruher SC ile oynadığı hazırlık maçında kendini gösterdi. Muhteşem bir serbest vuruşla perdeyi açan Burger, ekibinin 3-0 kazandığı karşılaşmada skorun ilk golünü attı.

Burger, 2025 yazında Hoffenheim'a transfer olduktan sonra doğrudan takımın taşıyıcı güçlerinden biri hâline geldi. Orta saha oyuncusu, Bundesliga'daki ilk sezonunda hemen beş gol attı ve tam dokuz asist yaptı.

İşaretler yanıltmıyorsa Burger, gelecek sezon da teknik direktör Christian Ilzer'in takımındaki en önemli oyunculardan biri olarak öne çıkacak.

13. dakikada Burger, yaklaşık 25 metreden topu harika bir şekilde doksana gönderdi. Böylece 25 yaşındaki eski Feyenoordlu, hazırlık galibiyetinin yolunu açtı. 1-0'ın ardından Bambasé Conté ve Umut Tohumcu da skora katkı yaptı.

Burger'in aksine, FC Twente'den gelen Mats Rots maça yedek kulübesinde başladı. Sol bek oyuncusu, devre arasında Bernardo'nun yerine oyuna girdi ve son yarım saatte süre aldı.

Hoffenheim, geçen sezonu etkileyici bir şekilde beşinci sırada tamamladı ve bu sayede Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne giden dördüncü sıradaki VfB Stuttgart ile arasındaki fark yalnızca bir puandı.

Hoffenheim transferde oldukça aktif ve Rots'un yanı sıra Nathan De Cat'i (Anderlecht, 18,5 milyon), Patrick Wimmer'i (VfL Wolfsburg, 10), Catejan Lenz'i (VfL Bochum, 10) ve Alessandro Vogt'u (St. Gallen, 2,7) da Bundesliga'ya getirdi.