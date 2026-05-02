Wouter Bouwman, Ajax - PSV maçının hemen ardından: "Kulüpten ayrılacak"

Ajax ve PSV, cumartesi akşamı heyecan verici bir maçta 2-2 berabere kaldı; özellikle maçın son dakikaları büyük bir heyecan yaşattı. Oyuna sonradan giren Myron Boadu, 1-2'yi atarak maçın kahramanı olacak gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarının sonlarında Eindhoven ekibi için işler yine ters gitti. Maçın ardından forvet, Hans Kraay junior ile attığı gol ve durumu hakkında samimi bir şekilde konuştu.

Geçen yaz PSV ile bir yıllık sözleşme imzalayan Boadu için bu gol, gol atamadığı zorlu bir dönemin ardından bir rahatlama oldu. Gol atamayan bir forvetin hayatının nasıl olduğu sorusuna dürüstçe cevap verdi: “Sıkıcı, evet, çok sıkıcı. Sadece fırsatımı bekliyorum, ama sonuçta PSV'de forvet iseniz gol atmanız beklenir. Çok fazla süre almamama rağmen.”

Forvet, saha dışında bu baskıyı oldukça iyi atabildiğini belirtiyor. “Saha dışına çıktığımda bunu çabucak unutuyorum. Evde sevimli bir kız arkadaşım var. Ailem harika, o yüzden bunu çabucak unutuyorum.”

Boadu, Amsterdam'da son dakikada alınan mağlubiyetten rahatsız. “Tabii ki biraz farklı hissediyorum, ama yine de: bugün Ajax'a karşı berabere kalmamız gerekmiyordu. Bence 3-1'i yapmak için yeterince şansımız vardı. Benim de. Yani evet, son dakikada golün gelmesi can sıkıcı.”

Boadu'nun bu sezonun ardından transfer serbest kalacağı için geleceği de gündeme geliyor. “Aslında bilmiyorum Hans. Bunun üzerinde iyice düşünmem lazım. PSV ile konuşup seçeneklerin neler olduğuna bakacağım.”

“PSV için gerekli kaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. İnsanlar buna katılmayabilir, ama ben öyle düşünüyorum. İkinci maçında sakatlanırsan ve hazırlık dönemini kaçırırsan, geride kalırsın. Bu geride kalmayı tamamen telafi edemedim, ama herkes neler yapabileceğimi biliyor.”

De Eretribune programının sunucusu Wouter Bouwman, röportajın ardından stüdyoda dikkat çekici bir sonuca varıyor: "PSV'nin sözleşmesini uzatma opsiyonu var, ancak görünüşe göre ona bu opsiyonu kullanmayacaklarını çoktan söylemişler." ESPN sunucusuna göre Boadu, bedelsiz transferle ayrılmaya hazırlanıyor.