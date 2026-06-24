"Wout Weghorst'un şimdiden Dünya Kupası finalini düşündüğünü söylemek istemem, ama..."

Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın bir video haberinde Wout Weghorst’un sahada süre alma şansını değerlendiriyor. Yedek forvetin bu Dünya Kupası’nda Oranje için önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

“Bu, onun gözünde olmayan bir rol. Ayrıca Weghorst da şöyle düşünüyor: ‘Grup aşamasında bana o kadar da ihtiyaç duymayacaklar’,” diyor Driessen, Oranje’deki bu uzun boylu forvetin şu anki durumunu açıklarken.

“Weghorst için en büyük sorun, Depay’in forma girmesi gerektiği,” diyor Driessen; Ajax’ın forveti için milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın kadrosunda rekabet oldukça şiddetli. “Maç ritmi kazanmalı ve forma girmeli. Oynama süresi alması gerekiyor. Bu da yedek forvet Wout Weghorst’un aleyhine olacak.”

“Ama bence o her halükarda sahada kalma süresini alacaktır,” diyor Oranje takipçisi, eleme turlarını göz önünde bulundurarak. “Ve bu durum Weghorst’un da zihninin bir köşesinde yer alıyor. Hollanda’nın geride kaldığı ve gol atmaya ihtiyaç duyduğu bir an gelecek. Ya da bir şeyi zorlaması gerekecek. Çünkü Hollanda’nın Dünya Kupası’nda altı maç daha kazanıp Weghorst’a ihtiyaç duymayacağını hayal edemiyorum.”

Driessen şöyle devam ediyor: “Bu Dünya Kupası’nda çok güçlü rakipler var. Fransa, Arjantin, İspanya, İngiltere, Almanya. Wout Weghorst’a ihtiyaç duyulacağı bir an gelecek. Ve o, tam da o anı bekliyor. Hollanda milli takımı için fark yaratmak için.”

“Ve bunu Tunus maçı için yapmıyor. Çeyrek final ve yarı final için yapıyor. O zaman belirleyici olmak istiyor. Weghorst’un kafasında şimdiden final olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmek istemem. Ama Ajax’a geldiğinde lig şampiyonluğunu hedeflediğini söylemişti. Ve buna çok yaklaştı. Weghorst’un kafasında her zaman en yüksek hedefler vardır.”

Weghorst, Hollanda’nın Japonya (2-2) ve İsveç (5-1) ile oynadığı grup maçlarında forma giymedi. Yedek kulübesinden izleyen Weghorst, Cumartesi günü Houston’da İsveç ile oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Brian Brobbey’in iki gol atmasını izledi.