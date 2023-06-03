Wout Weghorst, Manchester United kariyerinde hayal kırıklığı yaratan tek şeyi açıkladı

İdil Erin Tetik
Wout Weghorst Manchester United 2022-23Getty
Manchester UnitedW. WeghorstFA Kupası

Ocak ayında Manchester United'a katılan Wout Weghorst, sadece iki gol kaydettiği kulüpte düşük performans gösterdiğini kabul ediyor.

  • Weghorst, Ocak ayında kiralık olarak Kırmızı Şeytanlara katıldı
    Ancak 30 maçta sadece 2 gol kaydetti
    FA Cup finalinde daha iyisini yapmak istiyor

NE OLDU? Beşiktaş'tan sonra Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Nottingham Forest ve Real Betis'e attığı gollerin ardından suskunluğunu korudu. Hollandalı oyuncu daha iyisini yapması gerektiğini kabul ederken Manchester City'ye karşı başarılı olmayı umuyor.

NE SÖYLENDİ? Manchester United'ın resmi internet sitesine konuşan Wout Weghorst şunları söyledi: "Oynadığım her maçta geçirdiğim her dakika elimden geleni yapmaya çalıştım. Hangi bölge olursa olsun her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Tabii ki bir forvet için sadece iki gol yeterli değil. Bu gerçekten iyi değil. Benim için hayal kırıklığı yaratan tek şey bu, çünkü daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum."

Dikkatini Manchester City maçına çeviren Weghorst sözlerine şöyle devam etti: "Öyleyse inanalım ve gerçekten güzel bir hafta geçirelim. Cumartesi günü bizim günümüz olacak ve belki de benim günüm olacak. Buna inanalım. Umarım yeniden güzel anılar yaşayabiliriz."

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Wout Weghorst Manchester United 2022-23GettyWout Weghorst Manchester United 2023Getty ImagesWout Weghorst Manchester United 2022-23Getty Images

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