Wout Weghorst maçın hemen ardından çıkan arbedeye karıştı

Wout Weghorst, FC Twente’nin Avrupa Ligi elemesinde Ferencváros ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından gözle görülür şekilde sinirliydi. Forvet, Macar rakibin bir oyuncusuyla da tartışma yaşadı.

Weghorst, son düdüğün ardından Ramiz Zerrouki ile birlikte doğrudan hakem Viktor Kopievsky’nin yanına giderek hesap sordu. ESPN yorumcusu Mark van Rijswijk, “Hakem gerçekten her şeyi doğru yapmadı. Bir dakika daha eklenebilirdi, ayrıca burada ve orada bir korner de verilebilirdi. Ama bugün mesele hakem değildi” dedi.

Twente’nin hücum oyuncusu daha sonra Belçikalı savunmacı Toon Raemaekers’in elini sıkmayı reddetti. Ferencváros oyuncusu buna memnun kalmadı ve eliyle Weghorst’un göğsüne bir darbe vurdu.

Raemaekers’in takım arkadaşı Mariano Gómez, olaya karışmak için koşarak geldi. Van Rijswijk, maç sonu görüntülerini görünce, “Tartışma bir süre daha burada devam ediyor” diye iç geçirdi.

Weghorst, Avrupa’daki karşılaşma sırasında da öfkeliydi. Bunun nedeni, maçın sonlarına doğru Ruud Nijstad’ın ortasının skor 2-2’yken tamamen boşa gitmesiydi. Hayal kırıklığı yaşayan forvet, “Bunlar sakin kalmamız gereken anlar. O anda ne yapmamız gerektiğini görmemiz gerekiyor” dedi.

Weghorst, son bölümdeki öfkesini, “Sonuçta bu tamamen duygu ve böyle bir top gelince doğal olarak kızıyorsun” sözleriyle açıkladı. “Şu anda çekip çıkardığınız tek an bu. Ama bunun gibi yeterince an yaşandı. Sonuçta bu futbol.”

2-2’lik beraberlik, geçen hafta 1-2 kaybeden Twente için yeterli olmadı. Twente şimdi Konferans Ligi’ne düşüyor.