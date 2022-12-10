Wout Weghorst, Lionel Messi ile yaşadığı kavgayı anlattı: "Saygısız"

Hollanda'nın golcüsü Weghorst, karşılaşmanın ardından Lionel Messi'yi tebrik etmek istediğini ancak Arjantinlinin saygısızlık yaptığını söylüyor.

Weghorst, Hollanda için 2 gol atarak maçı uzatmalara götürdü

Karşılaşmanın ardından Messi ona, "Aptal" dedi

Weghorst hayal kırıklığına uğradığını söylüyor

NE OLDU? Wout Weghorst, 2-0 geride oldukları maçta iki gol atarak Hollanda'ya can verdi. Ancak Arjantin yine de penaltılarda kazandı ve Hollanda'yı eledi. Maçın ardından Lionel Messi ile Wout Weghorst sözlü tartışma yaşarken Arjantinli, Beşiktaş'ın golcüsüne, "Aptal" dedi. Weghorst aralarında geçen tartışmayı anlattı.

NE SÖYLENDİ? Marca'nın haberine göre, Weghorst şunları söyledi: "Maçtan sonra Messi'nin elini sıkmak istedim. Bir futbolcu olarak ona çok saygı duyuyorum ama elimi tersleyerek benimle konuşmak istemedi. İspanyolcam pek iyi değil. Bana saygısızca sözler söyledi. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

MESSI NE SÖYLEDİ? Maçtan sonra röportaj verdiği sırada Lionel Messi, Weghorst'a hakaret etti. Messi, röportaj sırasında Beşiktaş'ın golcüsüne "Qué mirás bobo? Qué mirás? Andá, andá para allá...” yani "Ne bakıyorsun aptal! Ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" anlamına gelen sözler söyledi.

ARJANTİN İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin, 13 Aralık'ta Hırvatistan ile 2022 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

WEGHORST İÇİN SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası'na veda eden Wout Weghorst tatilinin ardından Beşiktaş kampına geri dönecek ve 13 Ocak'ta oynayacakları Antalyaspor maçına hazırlanacak.

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