Wout Weghorst, Hollanda milli takımıyla ilgili önemli bir karar verdi

Wout Weghorst, Hollanda milli takımıyla hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası geçirdi; takım, son 16 turunda Fas’a elendi. Buna rağmen, uzun boylu forvet milli takım kariyerine son vermeyi hiç düşünmüyor.

FC Twente’nin mücadeleci forveti, Voetbal International dergisine verdiği röportajda, “Hollanda Milli Takımı’na ne kadar teşekkür etsem azdır; bu takımda oynamak bana muazzam bir gurur veriyor” diye vurguladı.

Weghorst, milli takımda eleştirel bir tutum sergiliyor ve KNVB’ye (Hollanda Futbol Federasyonu) nelerin iyileştirilmesi gerektiğini içtenlikle iletti. “Sorumlu kişilere görüşlerimi ve hissettiklerimi ilettim. Bunun için çok şey yapıp feda ediyorsun, o zaman durum senin inancınla, zihniyetinle uyumlu olmalı. Bence bu konuda adımlar atmanın zamanı geldi. Bu şüphesiz yine bazı tepkilere yol açacaktır, ama ben böyle düşünüyorum.”

Hollanda Milli Takımı’nın yedek forveti, yeni bir teknik direktör altında da performansını sürdürmesi gerektiğini biliyor. “Gol atmaya devam etmeli ve kadroda yer alabilecek kadar iyi olmalıyım. Bu Dünya Kupası’nda, sadece bir maç olsa da, hemen etki yarattım.”

Weghorst, bu sözleriyle Fas’a karşı 1-0’lık skorun ardından Cody Gakpo’ya yaptığı asistten bahsediyor. Ancak bu yeterli olmadı, çünkü Hollanda 1-0’lık üstünlüğünü kaybetti ve dramatik bir penaltı atışları serisinin ardından turnuvadan elendi.

“Sanırım sahada bir dakika kaldım. Ayrıca penaltılarda da değerimi bir kez daha kanıtladığımı düşünüyorum,” diyen Weghorst, Teun Koopmeiners gibi 11 metreden attığı penaltıyı kaçırmadı.

Weghorst (33), Oranje formasıyla şu ana kadar 53 uluslararası maça çıktı. Bu maçlarda deneyimli forvet 14 gol attı.