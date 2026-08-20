Wout Weghorst, Grolsch Veste’de 61. dakikada son derece acı verici bir an yaşadı

Wout Weghorst, kariyerinin en iyi maçını geride bırakmadı. De Telegraaf’tan Jeroen Kapteijns’a göre FC Twente’nin santrforu, perşembe akşamı FK Qarabag karşısında özellikle kendisiyle mücadele etti ve bir saatlik oyunun ardından oyundan alındı.

Twente, Qarabag ile oynanan iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kendi sahası Grolsch Veste’de sahaya çıktı. Bir saatlik oyunun ardından Tukkers gözle görülür şekilde zorlanıyordu (0-1 geride) ve John van den Brom hamle yapmaya çalıştı.

Daha önce Vennegoor of Hesselink’in ikinci santrforu olduğunu söyleyen teknik adam, bir saatlik oyunun ardından Sam Lammers’ı sahaya sürdü.

Enschede’de kendisine skandal şekilde davranıldığı düşünülen santrfor, Wout Weghorst’un yerine oyuna girdi. Onun oyuna girişi yüksek alkış aldı, Weghorst ise sahayı açıkça mutsuz bir şekilde terk etti.

De Telegraaf’tan Jeroen Kapteijns, “Yine kendisiyle mücadele eden Wout Weghorst sahayı terk etmek zorunda kalıyor. Grolsch Veste’de yüksek tezahüratla karşılanan bir değişiklik. Weghorst için çok acı verici bir an” ifadelerini kullandı.