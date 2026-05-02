Wout Weghorst, Ajax - PSV derbisinden son anda çekildi

Ajax, Cumartesi akşamı Vriendenloterij Eredivisie'nin zirve mücadelesinde PSV'yi ağırlayacak. Her iki takımın kadroları, teknik direktörler Óscar García ve Peter Bosz tarafından açıklandı. Bu heyecan verici maç, Amsterdam'da saat 20:00'de başlayacak.

Anton Gaaei, Ajax'ta sağ bek olarak maça başlarken, sol bek pozisyonunda Lucas Rosa görev alacak. Josip Sutalo ve Youri Baas savunmanın merkezinde yer alırken, Maarten Paes kaleyi koruyacak.

Belçika takımını Kongo ile takas etmek istediği söylenen Jorthy Mokio, bir kez daha orta sahada başlıyor. Youri Regeer ve Ko Itakura, Amsterdam orta sahasını tamamlıyor. Steven Berghuis (sağ) ve Mika Godts (sol), Kasper Dolberg'e pas beslemesi yapmalı. Wout Weghorst, formda olmaması nedeniyle kadroda yer almıyor.

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Mokio, Regeer, Itakura; Berghuis, Dolberg, Godts

PEC Zwolle (6-1 galibiyet) ve Ajax maçları arasında birkaç günlüğüne İbiza'ya giden PSV, Matej Kovar'ı kalede başlatıyor. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski ve Mauro Júnior, beklendiği gibi Johan Cruijff ArenA'da savunmayı oluşturuyor.

Joey Veerman, PSV orta sahasında Guus Til ve Paul Wanner'dan destek alıyor. Esmir Bajraktarevic sağ kanattan tehlike yaratacak isim olurken, Ricardo Pepi en geride forvet olarak görev yapıyor. Sergiño Dest ise yedek kulübesinde yer alacak kadar formda.

PSV kadrosu: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Til, Wanner; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.