Winston Bogarde, ESPN'e verdiği röportajda Ajax ile artık hiçbir temasının kalmadığını söyledi. Şu anda ağırlıklı olarak 10 ila 18 yaş arasındaki savunmacılara yönelik bir akademi olan Winston Bogarde Academy'ye odaklanıyor.

Bogarde, 2021/22 sezonunun sonunda Ajax'tan ayrıldı. Burada iki yıl boyunca yardımcı antrenörlük yapmış, ayrıca altyapıda da yıllarca görev almıştı. Ancak sözleşmesi bir yıl daha devam ediyordu. Kendi ifadelerine göre, ayrılığının nedeninin ne olduğu kendisine kulüp tarafından hiçbir zaman söylenmedi.

Daha önce de Ajax'a dönüşün muhtemelen hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini belirtmişti. Bu durum değişmedi. “Hiçbir temas yok ama buna da hiç gerek yok. Ajax kendi işiyle meşgul, ben de kendi işimle meşgulüm. Bu haliyle gayet iyiyim” dedi ESPN'e.

Yine de eski bir Ajaxlı olarak Ajax'ın son yıllarda nasıl gerilediğini görmek onun için de acı verici olmaya devam ediyor. Sportif seviye hakkında da bu nedenle sert bir sonuca varıyor.

“Şampiyonlar Ligi'nden Konferans Ligi'ne gidildi, bu yüzden seviyenin çok ama çok aşağı düştüğünün açık olduğunu düşünüyorum. Standart aşağı indi ve bunu her hafta sahada da görüyorsunuz” diyor Bogarde.

Kendi Academy'sinde ise Bogarde, önümüzdeki yıllarda büyümeyi sürdürmek için elinden geleni yapıyor. “Standardı ben belirleyeceğim ve koruyacağım ama aynı zamanda mümkün olduğunca çok antrenörü kendi metodum doğrultusunda yetiştirmek istiyorum.”

“Bunu gençlere aktarmalıyız, çünkü sonuçta gelecek gençliktir” diyerek sözlerini noktalıyor.