Wim Kieft, Heitinga ve Ajax hakkındaki iddiayı yerle bir ediyor

"KieftJansenEgmondGijp" adlı podcast'te, Ajax'ın yaşadığı hayal kırıklığı yaratan sezon da ele alınıyor. Rob Jansen, Vriendenloterij Eredivisie'de beşinci sırada yer alan takımın, John Heitinga'nın kovulmasından bu yana hiçbir ilerleme kaydetmediği sonucuna varıyor.

"Ajax'ın teknik direktörü kim olacak? Çünkü John Heitinga'nın kovulmasından sonra oldukça ilerleme kaydettiler. Ve bunu çok alaycı bir şekilde söylüyorum. Heitinga kalmış olsaydı daha iyi olurdu," diyor eski defans oyuncusunun menajeri.

Masadaki diğer konuk Wim Kieft, Jansen'in bu görüşüne tamamen karşı çıkıyor. "Şimdi dürüst olmalısın, çünkü Heitinga varken de durum pek iyi değildi," diyor Haarlemli analist, Heitinga'nın hala takımın başında olduğu sezonun ilk aylarına atıfta bulunarak.

Sunucu Michel van Egmond da Jansen'in sözlerini pek anlamıyor. "Sen de, bir şekilde ilginin olduğu bir kişi söz konusu olduğunda, öylece bir şeyler söylüyorsun." Jansen, yıllardır Heitinga'nın menajeri ve sırdaşıdır; Heitinga, Ajax'tan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Tottenham Hotspur'da çalışmıştı.

Ancak Jansen taviz vermiyor. "Heitinga'yı görevde bırakmalıydın. Hem neden işe yaramadı ki? Bunu ancak sezonun sonunda anlayabilirsin, değil mi? Biraz daha bekleyip, sezonun sonuna kadar devam etmesine izin verip, işe yarayıp yaramadığını görebilirdin."

Heitinga'nın kovulmasının ardından Fred Grim, Ajax'ta görevi devraldı. Bu durum Mart ayı başında sona erdi ve ardından Óscar García, Jong Ajax'tan A takıma terfi etti. Ancak İspanyol teknik direktörün gelecek sezon da takımın başında olması pek olası görünmüyor.