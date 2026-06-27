Williams, sakatlığının ardından: Bu hayatımın en kötü günü!

Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Nico Williams, sosyal medya hesapları üzerinden büyük bir bomba patlattı. Uruguaylı Nico de la Cruz'u, 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçında sağ uyluk kasında kas yaralanmasına kasten neden olmakla suçlayan Williams, olayı "tamamen önlenebilir" olarak nitelendirerek bunun "hayal kırıklığı ve öfke"den kaynaklandığını belirtti.

Williams, psikolojik ve fiziksel acılarını anlattığı uzun bir mesaj yayınlayarak şöyle dedi: "Bugün hayatımın en kötü günlerinden biri. Çok zorlu bir yılın ardından, sayısız mücadelede kasık ağrılarımı yenmişken yeni bir sakatlık geçirdim," diye ekledi: "Dün, bir takım arkadaşımın kendi durumuna duyduğu hayal kırıklığı ve öfke nedeniyle yaptığı hareket sonucu bir sakatlık daha geçirdim. Bu hareket kesinlikle gereksizdi."

Tıbbi muayeneler, turnuvaya zaten sakat olarak gelen oyuncunun, şiddetli bir müdahale sonucu aldığı sert darbe nedeniyle sağ uyluk kaslarında orta derecede bir kas yaralanması geçirdiğini doğruladı. Bu durum, durumunun gelişimine bağlı olarak tamamen imkansız olmasa da, Dünya Kupası’nın geri kalanında yer almasının olasılığını düşürüyor.

Williams, dokunaklı açıklamalarında bir buçuk yıl boyunca kasık ağrısıyla mücadele ettiğini ortaya koyarak şöyle dedi: "Ne zaman tekrar ağrısız oynayabileceğimi bilmiyordum, hatta tuvalete gitmek ya da arabaya binmek gibi basit şeylerde bile ağrıyla yaşamayı öğrendim," diyerek, bu sakatlığı atlatmışken diz tendonunda ortaya çıkan yeni bir sakatlığın kendisini yeniden zorladığını belirtti.

Oyuncu, bu ağır darbeye rağmen geri dönme kararlılığını dile getirerek şöyle dedi: “Bu da beni durdurmayacak. Son ana kadar mücadeleye devam edeceğim.” Mesajını ise şu meydan okuma cümlesiyle sonlandırdı: “Hikaye henüz bitmedi, bu Dünya Kupası’nda mümkün olan en kısa sürede görüşürüz.”

Williams’ın sert açıklamaları, maç sırasında Uruguaylı oyuncuların sergilediği aşırı sertlik üzerine çıkan geniş tartışmaların bağlamında geldi. Bu olaylar, Yeremi Pino’nun sakatlanmasına, Canopio’nun oyundan atılmasına ve yedek kulübesinde yaşanan kavgalara da yol açtı. Bu sportmenlik dışı davranış, uluslararası alanda tepki topladı ve İspanya’nın Dünya Kupası hedefleri üzerinde doğrudan etkiler yarattı.