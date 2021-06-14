Willi Orban: "Keita’nın özel ilgiye ihtiyacı var”

Eski takım arkadaşı, Naby Keita’nın hassas yapısını, Liverpool’da yaşadığı zorlukların sebebi olarak gösterdi.

RB Leipzig’de Naby Keita ile birlikte top koşturan Willi Orban, Gineli oyuncunun Premier Lig’e uyum sürecinde zorlanmasını doğal buluyor.

Keita, 2018 yılında 53 milyon sterlin karşılığında RB Leipzig’den Liverpool’a transfer olmuştu. Ancak Keita, komple bir orta saha oyuncusu etiketiyle geldiği Anfield’da beklentileri karşılamaktan uzak kaldı.

İki yıl boyunca RB Leipzig savunmasında Keita’nın arkasında görev yapan Orban, 26 yaşındaki oyuncunun duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu ve ona özel ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

“Naby çok hassas bir insan. İyi performans sergileyebilmesi için kendini rahat hissetmesi gerek.”

“Onunla özel olarak ilgilenmeli, sürekli diyalog kurmalısınız. Buradayken zaman zaman ara verme ihtiyacı hissederdi.”

“Premier Lig bu konuda daha da acımasız.”

"Birlikte oynadığım en yetenekli oyuncu"

Orban, eski takım arkadaşı hakkındaki demeçlerine övgü dolu sözlerle devam ediyor:

“Sıradışı top kontrolü, dinamizmi ve bitiriciliğiyle, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncu Keita. Eksiksiz bir futbolcu.”

Bu sezon ligde 10 maça çıkabildi

Keita’nın Liverpool macerası, şu ana kadar sakatlıklar nedeniyle sıklıkla sekteye uğradı. Gineli oyuncu, üç yılda toplam 50 maç kaçırdı.

Liverpool formasıyla 76 maça çıkabilen Keita, bu sezon Premier Lig’de sadece 10 maçta görev yaptı.

Keita herşeye rağmen, Jürgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Liverpool kadrolarında rotasyonun bir parçasıydı.

Upamecano'yu da anlattı

Orban, 2017’de Salzburg’dan Leipzig’e transfer olan Fransız savunmacı Dayot Upamecano’nun gelişimini de değerlendirdi.

Bundesliga’daki ilk aylarında özgüven eksikliği çeken Upamecano, aradan geçen sürede harika bir lidere dönüştü ve bu yaz 42,5 milyon euro karşılığında Bayern Münih’in yolunu tuttu.

Orban, 22 yaşındaki oyuncunun attığı adımları şöyle özetliyor:

“Başlarda çok çekingendi, ama zaman geçtikçe açıldı. Kendini rahat hissettiğinde hem İngilizce, hem de Almanca konuşabiliyor.”

“Dil problemi yok. Buraya dil bilmeyen bir çocuk olarak gelmişti, ama artık maç içinde Almanca komutlar veren bir lidere dönüştü."

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